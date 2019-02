Adem Shala, otac srednjoškolke koju je školski kolega žigosao u školi, prokomentirao je njezine slike na društvenim mrežama u majici sa slovom ''U''.

S Ademom Shalom, ocem srednjoškolke iz Zadra kojoj je školski kolega na ruci žigosao slovo ''U'', razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Srednjoškolka kojoj je školski kolega žigosao ''U'' na ruci na društvenim mrežama objavila je svoju fotografiju na kojoj je u majici sa spornim simbolom.

''Znam da ima te majice, dobili su ih kad su bili na izletu prošle godine u Vukovaru sa školom. Te su se majice ondje prodavale kao pomoć za Vukovar. Profesori su im rekli da kupuju te majice, jer to je za pomoć Vukovaru. Tako su djeca kupovala više tih majica, ima ih više vrsta'', rekao je njezin otac.

Međutim, kaže da se iznenadio kada je u medijima pročitao da je na majicama ustaški znak.

Na pitanje što kaže na tvrdnje da je sama tražila od kolege da joj stavi ''U'' na ruku, odgovara: ''To je apsolutno neistina. Institucije su obavile svoj posao jako dobro''. Dodaje da kolega nije to napravio samo njoj, nego još jednom učeniku u školi.

Policija je podigla kaznenu prijavu protiv tog dečka za kazneno ozljeđivanje, motiviranom mržnjom prema nacionalnoj manjini. ''I prvi dan sam izjavio da to nema veze s nacionalnom manjinom, nego je to nasilje u školi. Svaki dan imamo te probleme i to mora prestati'', kaže otac.

Podsjetimo, jedan učenik prvoga razreda srednje škole u Zadru užarenim predmetom u obliku slova "U" opekao i doslovno žigosao jednu školsku kolegicu i jednoga kolegu. "S tim zagrijanim upaljačem je meni prislonio u kožu dva puta. Nakon toga je rekao: 'Sad imaš slovo U, sad se možeš hvaliti da si ustaša. Nakon toga je zagrijavao još jedan upaljač i pritisnuo mog kolegu iz klupe'", ispričala je napadnuta učenica.

Policija je priznala kako za incident nisu saznali od škole, već nakon objave u medijima. Ravnatelj tvrdi da su ga učenici molili da ne zove policiju.