A1 Hrvatska prva je hrvatska kompanija koja je osvojila ATD Best Award nagradu koju joj je u kategoriji Talent Development dodijelila najveća svjetska udruga za razvoj talenata The Association for Talent Development sa sjedištem u SAD-u. Iako su dobitnici većinom iz SAD-a, nagrada je globalnog karaktera i nagrađuje najbolje prakse u razvoju radne snage iz cijelog svijeta.

A1 Hrvatska je prva domaća kompanija koja se upisala na listu dobitnika ove nagrade, dokazujući da njeni programi edukacije i usmjeravanja zaposlenika pokazuju izvrsnost ne samo na domaćoj, već i na svjetskoj sceni. Među ovogodišnjim pobjednicima nalaze se Novartis, Sony Electronics i Visa, dok su u prošlosti nagradu osvajala mnoge kompanije ključne za razvoj ICT sektora i društva u cijelosti poput IBM-a, Samsunga i Verizona.



„S obzirom na brze promjene i nove tehnologije u našoj industriji, presudno je da imamo konstantnu želju za učenjem, da ne pristajemo na status quo i ostajanje u zoni komfora. Vjerujem da je takav način razmišljanja i pristup učenju ključan za poslove budućnosti, za stvaranje inovacija i rast biznisa. A1 Hrvatska zbog toga intenzivno kreira razvojne programe, nudi brojne edukacije zaposlenicima i potiče ih na učenje.“ rekao je Ivan Skender, glavni direktor za transformaciju poslovanja, ljudske potencijale i korporativne komunikacije u A1 Hrvatska.

Pojačani fokus na programe edukacije zaposlenikakompanije tijekom 2017. godine, a od tada su programi dodatno unaprjeđivani kako bi se osiguralo da svi zaposlenici drže korak s najnovijim tehnologijama, zbog čega mogu i korisnicima pružati najvišu razinu kvalitete usluga. Tako su redovite edukacije oi srodnim temama postale nezaobilazne za gotovo svakog zaposlenika A1 s ciljem da ih se kroz učenje o novim tehnologijama motivira i osnažuje da prepoznaju prilike za vlastitim i rastom kompanije u cjelini.Kako bi se stečena znanja koristila i u praksi, A1 već godinama posluje po agilnim metodama koje potiču članove raznih odjela da zajedno surađuju u multidisciplinarnim timovima posvećenim konkretnim projektima, nadopunjujući međusobna specifična znanja i vještine kako bi zajednički cilj postigli brže i kvalitetnije. Radom u ovakvim timovima njeguje se, što rezultira rastom inovativnosti u osmišljavanju proizvoda i poslovanju čitave kompanije.„Razvoj vještina i kontinuirano učenje važne su strateške odrednice naše kompanije.. Ove godine pokrenuli smo i novi krovni razvojni program A1 Future HUB za zaposlenike na svim razinama, a koji obuhvaća sve nužne digitalne vještine za budućnost. Posebno mi je drago što znanja i vještine budućnosti koje usvajamo ulažemo natrag u zajednicu – kroz razvoj naprednih tehnologija, ali i kao stručnjaci koji svoja znanja dijelimo s drugima. Ova nagrada potvrđuje ispravan smjer naših napora i dodatno nas motivira da nastavimo razvijati postojeće, ali i osmišljavati nove programe razvoja za zaposlenike.“ zaključujeUdruga za razvoj talenata (ATD) najveća je svjetska udruga posvećena praksama za razvijanje talenata u organizacijama. Nagradom se dodjeljuje priznanje profesionalcima i kompanijama koji aktivno podržavaju razvoj znanja, vještina i sposobnosti drugih i pomažu im da ostvare svoj puni potencijal. Članovi ATD-a dolaze iz više od 120 zemalja i rade u privatnim i javnim organizacijama u svim industrijskim sektorima.