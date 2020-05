Cilj maratonskog kuhanja je prikupiti novac kako bi oni kojima je to najpotrebnije dobili priliku pohađati edukacijske radionice...

Dva vrhunska kuhara dobrog srca Željko Ivnik i Vedran Habel krenuli su u obaranje Guinnessovog svjetskog rekorda u timskom kuhanju. Kuhari planiraju kuhati 60 sati uz prijenos uživo od petka, 15. svibnja u 8 sati, do 20 sati u nedjelju, 17. svibnja. Njihovo kuhanje, borbu za slabije i potrebite možete pratiti putem videolinka.



Vješti dvojac se primio kuhača u zagrebačkom Ugostiteljsko edukacijskom centru inkluzije. Cilj ovog događanja je prikupiti sredstva kako bi Udruga UNUO omogućila osobama s invaliditetom, djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djeci i mladima u nepovoljnom položaju, pohađanje edukacijskih radionica. Udruga UNUO drži posebne edukacijske programe za zanimanja u ugostiteljstvu već 12 godina.

"Svaka fizička ili pravna osoba može sudjelovati u realizaciji ove priče, svako tko želi može ugraditi sekunde, minute i sate u ovaj pothvat. Što to znači? Svatko tko želi može kupiti neograničen broj sati po jediničnoj cijeni od 1.000,00 kuna do trenutka kada svi sati budu "prodani". Moguće je kupiti i sekunde i minute, svaka uplata je dobrodošla, svaka kuna pomoći će nam u nastavku rada s našim korisnicima. Cilj je oboriti rekord kuhanjem u trajanju od 60 sati. Svatko tko kupi minimalno jedan sat bit će, ako to želi, spomenut kao osoba ili tvrtka koja je nesebično začinila i omogućila ovu priču", otkriva UNUO