Znate one ljude koji često govore 'jedva čekam'? Čak i u te dvije jednostavne riječi krije se pokazatelj da su to osobe koje ne znaju živjeti u trenutku.

1. Ne žale se na ružno vrijeme

Pesimisti ne samo da će se žaliti na ružno vrijeme nego će se žaliti i na dobro vrijeme. Oni su jednostavno takvi. Ako je najsunčaniji dan ikad, vrlo brzo će se početi žaliti na vrućinu. Optimisti, već znate, biti će potpuna suprotnost. Kišni dan iskoristit će kao vrijeme za sebe. Pročitati dobru knjigu ili pogledati film koji im već dugo stoji na popisu. Vječni optimisti uvijek će pronaći lijepu stvar u onome što pesimisti gledaju samo kroz crne naočale. Na kraju dana, tko se bolje osjeća? Odgovor je - optimisti. Pa zašto ne bismo svi naučili nešto od njih?

2. Fleksibilni su

Nitko ne voli čekanje, ali optimist će ipak biti nešto simpatičniji ako na dogovor 'kod sata' zakasnite pola sata. Svejedno, nije u redu ako svojim optimističnim prijateljima stalno kasnite jer znate da će vas oni bez obzira na sve dočekati s osmijehom. Fleksibilni optimizam je, neki stručnjaci kažu, i ključ za sreću. To je zapravo sposobnost da se suočavaš sa stvarnošću bez nepotrebnog zadržavanja negativnosti. Također, fleksibilne osobe u svakoj će situaciji očekivati najbolji mogući ishod, a neočekivanim ishodima će se uspješno prilagoditi.

3. Čak i u govoru koriste pozitivne riječi

Sigurno poznajete osobu koja uopće ne koristi riječ 'problem'. Kada neku situaciju okarakteriziramo kao 'problem' slijedi nam suočavanje, razmišljanje, kombiniranje i na kraju rješavanje problema. Ako istu takvu situaciju nazivamo 'izazov' rješenje je nadomak ruke. Kada problem zovemo izazovom, cijeli proces suočavanja je svojevrsni put prema pobjedi. Također, 'pobjeda', umjesto 'rješavanje problema' dati će vam više motivacije u novim situacijama kojih će neminovno biti još.

4. Žive u trenutku

Znate one ljude koji često govore 'jedva čekam'? Čak i u te dvije jednostavne riječi krije se pokazatelj da su to osobe koje ne znaju živjeti u trenutku. Ako uvježbate kako živjeti u trenutku, upoznate ćete mali dio osobnosti optimista koji znaju uživati u svemu što im se događa. Oni koji često nešto 'jedva čekaju' zaboravljaju da se i sada oko njih događaju lijepi trenuci koje nije dobro propustiti.

5. Lakše uspijevaju

Kako su optimisti fokusirani na dobre strane nekog zadatka ili projekta, do cilja dolaze lakše. Bez obzira na loše strane na putu do cilja, optimisti se ne opterećuju malim problemima već na njih gledaju kao na priliku za učenje. Takav stav ih do uspješnosti dovodi prije nego li one koji se problemima teško nose ili onima koji ne vjeruju u pozitivan ishod bez obzira na prepreke koje se pojavljuju.