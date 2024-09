Tornado je prije 132 godine pogodio ovaj hrvatski grad: Letjeli su vagoni od 13 tona, u vlaku je bilo 50-ak putnika - "Osjetio sam kako se diže"

Hvatskom obalom u četvrtak su prohujale snažne pijavice. Mnogi se i dalje sjećaju i velikog nevremena koje je prije nešto više od godine dana zahvatilo Slavoniju i Zagreb.

No, iako su to možda najsnažnija nevremena koje danas pamtimo, nisu najsnažnija koja su ikada pogodila Hrvatsku.

31. svibnja 1892. snažan tornado pogodio je Novsku, točnije njezinu željezničku postaju. U velikom naletu vjetra s tračnica je izbačeno nekoliko vagona vlaka koji je tada kretao sa željezničke postaje.

Stražnji vagon, težak preko 13 tona, bačen je s udaljenosti od 30 metara preko telegrafskih vodova. Snaga prirode iznenadila je i tada mnoge, a Kraljevska zemaljska vlada Austro-Ugarske poslala je geofizičara Andriju Mohorovičiča da istraži ovaj fenomen.

Svoje istraživanje i razgovore sa svjedocima zabilježio je Mohorovičić u zapisima "Tornado u Novskoj". Prema zapisu, svoje svjdočanstvo dao mu je i poručnik Kaundernat koji je za vrijeme naleta tornada bio u vlaku.

"Nakon odlaska vlaka iz Dubice vidio sam smjerom prema Sisku strašne oblake, vrućina je bila užasna, a sparina strašna. Iza odlaska iz Jasenovca vidio sam isto takav oblak na jugozapadu, kao kakav ogromni polukrug tamno smeđe boje. Ostalo je nebo bilo razmjerno vedro, pokriveno tek manjim oblačićima.

Malo prije nego što je krenuo vlak iz Novske vidio sam kako se spušta iz one tamne mase dugačka vitlica prema zemlji i to baš nad šumom. Vitlica je bila široka ondje gdje se držala glavne mase oblaka, prema zemlji je bila sve uža, a tik do zemlje se opet širila. U samom se vrtlogu vidjelo veoma brzo gibanje oko osi i to lijevo. Vidio sam također kako diže u vis granje otrgnuto od drveća.

Čim se vlak počeo kretati, sve se zatamnilo. Ja sam bio u hodniku vagona i gledao prema jugozapadu. Najprije skoče sva stakla unutra, kao potjerana jakim vjetrom, a s komadima stakla doleti i nešto lišća i omanjih grančica od drveća. Na to se vagon nagnuo prema jugozapadu, a zatim natrag. Pao sam na pod. Iza toga sam osjetio kako se vagon podiže i leti, kao da sam na lađi, a ne na tvrdom, nakon čega je tresnuo o pod. Ostao sam zakopan pod hrpom raznih komada od polupanog vagona", ispričao je poručnik tada.

U vlaku se nalazilo pedesetak putnika, njih troje umrlo je na licu mjesta nakon što je vagon lupio natrag u zemlju, a gotovo polovica teško je ozlijeđena i imala je otvorene prijelome. Iako se ne može znati sa sigurnošću, Mohorovičić je po materijalnim dokazima koje je skupio zaključio da ga je tornado dignuo najmanje šest metara u zrak.

Prema Mohorovičićevim izračunima, vjetar unutar tornada puhao je u blizini tla brzinom od 260 kilometara na sat, a zaključio je i da su aktivna istovremeno bila dva vrtloga - jedan širine između 800 i 1200 metara, i drugi od čak 2300 metara.

Osim što su u zrak poput igračaka digli vagone, ljude i stoku, također su i napravili veliku štetu u okolnoj šumi iščupavši oko 150.000 stabala iz korijena.

Prema današnjoj TORRO klasifikaciji, tornado u Novskoj bio bi klasificiran kao T6, odnosno umjereno razoran vrtlog.

Niže možete pogledati pijavicu koja je u četvrtak zaprijetila Korčuli.

