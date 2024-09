Frontalni poremećaj i dalje ide preko naših krajeva, a što nas očekuje u petak i za vikend otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Preko naših krajeva premješta se frontalni poremećaj s kojim sa sjevera prodire hladan i vlažan oceanski zrak Ovaj prodor podržava i razvoj duboke ciklone koja će i dalje stvarati nove oborine, osobito sutra u Dalmaciji, a zatim većinom u unutrašnjosti.



Sutra će od jutra posvuda prevladavati oblačno, vjetrovito i kišovito ponegdje s obilnijim oborinama, osobito uz jače pljuskove i grmljavinu u Dalmaciji. U unutrašnjosti mjestimice umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, ponegdje na udare i jak. Na Jadranu umjerena i jaka, ponegdje i olujna bura, a na južnom dijelu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a na srednjem i južnom Jadranu od 14 do 20 Celzijevih a stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj oblačno povremeno s kišom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare mjestimice i jak. Prohladno uz najvišu temperaturu 10 do 13 stupnjeva.



I u istočnim predjelima oblačno i prohladno povremeno s kišom, ponegdje i obilnijom. Puhat će mjestimice umjeren na udare i jak sjeverozapadnjak. Temperatura poslijepodne od 12 do 15 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj oblačno s kišom uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. Dosta oblaka povremeno uz kišu bit će i na Sjevernom Jadranu gdje će puhati umjerena i jaka, mjestimice i olujna bura. Temperatura u gorskom području od 7 do 11, a na Jadranu od 14 do 18 stupnjeva.



U Dalmaciji promjenljivo povremeno s kišom, a ponegdje i izraženijim pljuskovima i grmljavinom uz obilne oborine. Puhat će mjestimice umjerena, ponegdje i jaka bura i tramontana, a na jugu jugozapadnjak. Poslijepodne temperatura od 18 do 23, a u unutrašnjosti svježije, oko 15 stupnjeva.



Slijedećih dana u unutrašnjosti većinom oblačno i prohladno povremeno s kišom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, mjestimice na udare i jak.



Na Jadranu manje oblaka, još ponegdje uz mogućnost za kratkotrajnu kišu, i to prije svega na jugu u subotu. Bit će vjetrovito uz umjerenu, ponegdje i jaku buru i tramontanu. I ovdje razmjerno svježe.



Za vikend, dakle posvuda prohladno, uglavnom u unutrašnjosti povremeno s kišom, dok će na Jadranu biti i sunčanih razdoblja, no dosta vjetrovito. Po svenu sudeći u nastavku tjedna i dalje će biti prohladno, većinom u unutrašnjosti povremeno s oborinama kojih će sredinom tjedna opet biti i na Jadranu.

