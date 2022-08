Benkovac je, osim po dobroj janjetini i sajmu, mjesto poznato po festivalu "Vlajternaltiva" - festivalu zbog kojeg mnogi mladi alternativci ovoga vikenda ne zaobilaze Ravne kotare.

"Vlajternativa" je, prema riječima organizatora, više od običnog festivala. Događaj je to koji simbolički donosi život u njihov grad, kojem žele prišiti i etiketu urbanosti. Novinarka Sanja Jurišić je u prilogu za Dnevnik Nove TV istražila pojedinosti ovog festivala alternativne glazbe.

Organizatori kažu da su ih potaknule - predrasude. "To nas je i pokrenulo, te predrasude prema Benkovcu, to smo mi iskoristili da Benkovac postane egzotično mjesto. Sad je to ljudima postalo nešto tajnovito, misteriozno, egzotično. Tamo negdje u tom Benkovcu, što je to tamo, što nas očekuje, a onda kad vide da sviraju punk rock i metal bendovi, onda je to još sočnije", rekao je član udruge "Vlajter-ego" iz Benkovca Ante Gusić.

Početna ideja bila je boriti se protiv malograđanskog mentaliteta. "Startna ideja je bila da se ovome, ajmo reći, malograđanskom mentalitetu i malograđanskoj turističkoj ponudi da nekakav drugačiji sadržaj. Sadržaj za mlade. I to sad već traje nekih 10, 11 godina", rekao je član iste udruge Bartul Vuksan Ćusa.

Zbog "Vlajternative" je kroz Benkovac prošlo više od stotinu bendova iz Hrvatske i regije. Pa su Ravni kotari nezaobilazna stanica alternativne scene u kolovozu - koje, u ovom gradu, bez mladih ljudi, ne bi ni bilo.

Grad je to koji se puževim koracima oporavlja od rata i u kojemu je broj stanovnika "pao" ispod 10.000. "Uglavnom, života ima tijekom sezone, a zimi kao i svaki dalmatinski grad - nema nigdje nikoga", rekao je stanovnik Benkovca Jozo.



Iz gradske uprave kažu da pred problemima ne zatvaraju oči. Do kraja 2023. godine, dodaju, realizirat će se brojni projekti u koje su uloženi milijuni.



A problem broj jedan je - voda. "Tu imamo najviše problema, i zaista puno ulažemo i u nove mreže. trebalo bi rekonstruirati dio postojećih mreža, kao što su one u naseljima Tinj i Raštević, i još neka mjesta gdje je vodovodna mreža stara preko 50 godina", rekao je gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić.

A dok se čeka da voda iz vodovodnih cijevi potekne iz svakog kućanstva u Bukovici, večeras će u Benkovcu teći pivo. U potocima. "Vlajternativa" će, poručuju organizatori, još jednom pokazati da nije samo festival. Već pokret otpora dosadi i želja za promjenom.

Atmosfera je već užarena

Uživo se iz Benkovca javila novinarka Sanja Jurišić, koja je razgovarala s predsjednicom udruge "Vlajter-ego", Dunjom Gasić. "Kreće entuzijazam, nema više sivih oblaka - tonske probe su u tijeku", rekla je Jurišić.

U početku je festival bio potpuni šok za mještane. "Vlajternativa je i dalje, nakon 11 godina, šok!", rekla je Gasić. "Benkovac se percipira kao ruralno, tradicionalno mjesto, ali donijeli smo gradu nešto drukčije i nešto urbano - to je nužno da bi grad funkcionirao", rekla je.

Mladim ljudima je najvažnije bilo skidanje stigme s Benkovca. "Nama je to bila najvažnija stvar, nismo željeli biti shvaćeni kao ruralni, zadrti. Mi smo nešto drugo, nešto što svaki grad treba imati, a to je ta urbana scena. Mi smo jedna mladost koja je tu ostala i kojoj je, da bi tu ostala, naprosto trebalo zraka", objasnila je.

Ustvari, festival Vlajternativa je svojevrstan pokret otpora. "Ovo je pokret otpora dosadi, nama je falilo toga i shvatili smo da, ako mi to ne napravimo, nitko drugi to neće napraviti za nas. Uzeli smo stvar u svoje ruke. Uzeli smo te stereotipe, te Vlaje, koji nisu večeras na sajmu, nego su ovdje s nama i slušaju žestoku glazbu", rekla je Gasić.

Očekuju puno ljudi i vruću atmosferu. "Prošle godine, još u pandemijskim mjerama, festival je posjetilo tisuću ljudi. Ove godine očekujemo probiti tu brojku, i rekla bih da na jedan dan dovedemo najviše ljudi u Benkovac od svih manifestacija koje organizira TZ. Vlajternativa je broj jedan", rekla je ponosno Gasić.

