Slavni književnik Salman Rushdie priključen je na respirator te je u ozbiljnom stanju nakon napada dan ranije u kojem je uboden nekoliko puta u glavu, vrat i torzo.

Salman Rushdie izboden je u zapadnom New Yorku na početku tribine na kojoj je trebao govoriti o umjetničkim slobodama.

Svjedoci su opisali strašan napad."Odjednom se pojavio muškarac, mislili smo da mu ide popraviti mikrofon ili tako nešto, i počeo ubadati Rushdieja. To je onda napravio nekoliko puta, krv mu je počela ići iz vrata", rekla je svjedokinja Pilar Pintargo.





Rushdie je hitno prebačen u bolnicu gdje mu je satima na operacijskom stolu spašavan život. Napadač je na licu mjesta savladan, radi se o dvadesetčetverogodišnjaku Hadiju Mataru iz New Jerseya, kojeg se tereti za pokušaj ubojstva.

"Još je jako rano, nemamo u ovom trenutku saznanja o motivu napadača. Blisko surađujemo s FBI-jem i uredom šerifa te ćemo utvrditi koji je bio motiv za ovakav napad. U ovom trenutku pretpostavljamo da je napadač djelovao sam, ali ne možemo još to sa sigurnošću tvrditi, tražimo dokaze", rekao je policajac Eugene Staniszewski.

Zbog romana "Sotonski stihovi", za kojeg tvrdi da vrijeđa proroka Muhameda, iranski vrhovni vođa ajatolah Homeini izdao je 1989. fetvu protiv Rushdieja, pozivajući muslimane da ubiju njega i sve uključene u objavljivanje knjige zbog bogohuljenja.

Rushdie se zbog toga dugo skrivao, živio pod policijskom pratnjom, izbjegao nekoliko pokušaja atentata. Prevoditelj romana na japanski jezik nije bio te sreće, ubijen je nedugo nakon objave, podsjetio je novinar Hrvoje Krešić u prilogu za Dnevnik Nove TV.

Koliko je značajan Rushdie, objasnila je u razgovoru za Dnevnik Nove TV Tatjana Jukić, predstojnica Katedre za englesku književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: "Vrlo je utjecajan i važan književnik, a to je bio i prije naloga za njegovo ubojstvo".

"To je književnik koji je na velika vrata ušao u književnost romanom "Djeca ponoći" jer u tom romanu najbolje pokazuje uvjete angloindijske književnosti u svijetu koji je nastao nakon podjele Indije. To je važno jer je upravo podjelom Indije uvelike formiran novi svjetski poredak - i on je glas upravo tog novog svijeta", objasnila je Jukić.

