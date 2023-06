Najveća imena iz svijeta televizijske industrije u Dubrovniku: "Suština je kreirati relevantan sadržaj"

New Europe Market (NEM) - mjesto je koje već 10 godina okuplja najveće televizijske stručnjake. Mjesto na kojem se sklapaju poslovi, donose ekskluzivne premijere, ali i zanimljivi paneli.

"Ja ne znam što ćemo iduće godine, ovo će biti teško nadmašiti. Govornici, ljudi koji predstavljaju sami sebe, tu su najveće kompanije, najveći streameri koji danas postoje u svijetu", kaže Sanja Božić-Ljubičić iz NEM-a.

A tu se ističe United Media - vodeća medijska kompanija u jugoistočnoj Europi. U svom portfelju ima više od 55 televizijskih kanala u osam zemalja. Najvažnije za kompaniju je - relevantan sadržaj.

"Suština je kreirati relevantan sadržaj, različit i, kao što je rečeno na panelu, vrlo je važno plasirati ga na različite platforme", kaže Victoriya Boklag, izvršna direktorica United Grupe.

A najsnažnija multimedijska platforma u Hrvatskoj je Nova TV - ključ uspjeha je kvalitetan proizvod.

"Da bi se uspjelo u ovom poslu, pogotovo u produkciji vlastitog sadržaja, potrebno je poznavati svoju publiku, imati ljude koji znaju raditi taj posao, puno talenta, a ponekad i sreće. Smatram da su ovakva okupljanja važna, na mnogima se odgovara na neka aktualna pitanja pa je tako i ove godine", rekao je Dražen Mavrić, predsjednik Uprave Nove TV.

Koja je budućnost televizijske industrije u kontekstu novih medija, što kupci žele - sve su to izazovi, no jedna stvar ostaje, a to je povjerenje.

"Svaka istraživanje Eurostata u posljednjih 15-ak godina televiziju stavlja na vrh, barem 30 bodova više od društvenih mreža i ostalih. Ljudi su možda mnogo vremena na drugim platformama, ali ne vjeruju im kao što vjeruju televiziji. A postoji i razlog za to, a to je regulativa", rekao je Gregorie Polad, direktor ACT-a.

Dubrovnik će do 8. lipnja svakako biti mjesto i na kojem će se uspješno sklopiti brojni poslovi, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

