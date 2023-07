FOTO Veliki crni oglasi prekrili naslovnice: Prosvjednici se sukobili s policijom, priključuju im se rezervisti i liječnici

Prijedlog zakona kojim se ograničavaju ovlasti Vrhovnog suda da preispita neke vladine odluke usvojen je u Knessetu u ponedjeljak nakon što su parlament napustili zastupnici koji optužuju dugogodišnjeg premijera Benjamina Netanyahua da gura Izrael prema autokraciji.

Prosvjedi već mjesecima potresaju Izrael, a tisuće ih je izašlo na ulice i sukobilo se s policijom u ponedjeljak navečer. Za Sjedinjene Države, tradicionalnog saveznika, glasanje je "nesretno".

"Crni dan za izraelsku demokraciju", navodi se na u oglasu na naslovnicama novina koji je postavila skupina koja sebe opisuje kao zabrinute radnike u sektoru visoke tehnologije.

Vođe prosvjeda rekli su da je sve više vojnih rezervista koji se više neće javljati na dužnost. No oporbeni vođa Yair Lapid zamolio ih je da se suzdrže od te prijetnje, koja je uzdrmala izraelski osjećaj nacionalne sigurnosti, i to do bilo kakve presude Vrhovnog suda na žalbu političke nadzorne skupine kojom se traži poništenje zakona.

Izraelska medicinska udruga naredila je liječnicima da štrajkaju. Kao razlog navode oduzimanje ovlasti Vrhovnom sudu da poništi, na temelju "nerazumnosti", potencijalno uplitanje vlade u odluke osoblja ministarstva zdravstva.

Potpuni štrajk neće se primjenjivati u Jeruzalemu, poprištu sve većih sukoba, dodaje se. Vlada je tražila zabranu štrajka kako bi liječnike prisilila da se vrate na posao.

Netanyahu suočen s krizom

Prvi put izabran 1996. godine, a sada u svom šestom mandatu, 73-godišnji Netanyahu suočava se s najvećom domaćom krizom.

Netanyahu reforme opisuje kao uspostavu ravnoteže između grana vlasti. Pokušao je umiriti oporbu i zapadne saveznika Izraela kad je rekao u ponedjeljak da se nada da će se postići konsenzus o svim novim zakonima do studenog.

Netanyahuov položaj komplicira suđenje za korupciju i hospitalizacija za vikend zbog ugradnje "pacemakera". Dodatno, širenje naselja na okupiranoj Zapadnoj obali opteretilo je odnose s Washingtonom.

U najnovijim nemirima, izraelske snage ubile su trojicu palestinskih militanata koji su počeli pucati na njih iz automobila u blizini grada Nablusa na Zapadnoj obali, rekao je u utorak izraelski ministar obrane.

Pritisnut bijegom stranih ulagača, padom šekela i mogućim općim štrajkom sindikata javnog sektora Histadrut, ministar financija Bezalel Smotrich rekao je za vojni radio da je "pokušaj predstavljanja ovoga kao kraja demokracije jednostavno pogrešan".

Smotrich je dodao da je vojska "borbeno spremna i ostat će borbeno spremna" unatoč prosvjedima rezervista koje je optužio da su pokušali "uperiti pištolj u šefa vlade".