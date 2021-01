Pojavljuju se sporovi oko rušenja u Petrinji. Osim što neki vlasnici ne žele rušenje svoje imovine, petrinjske arhitekte i građevinare sutra će primiti gradonačelnik. Ne žele da se robna kuća Petrinjka ruši, no bageri već rade red.

Bageri su počeli rušiti Petrinjku, no arhitekt Petrinjke Davor Salopek se buni i poručuje: "Petrinjka nije uopće za rušenje, ni u ludilu". Statičari kažu da Petrinjka ima crvenu naljepnicu. Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović kaže da "sramota stoji tako već 25 godina".

"Ja samo znam da smo mi na gradskom vijeću to komentirali i moj je prijedlog bio i na gradskom vijeću da mi predložimo državi da to sruši", kaže Dumbović. Salopek je pisao pismo gradonačelniku. "Ja sam mu poslao pismo noćas da stopira zahvate i da primi lokalne stručnjake da kažu svoje mišljenje o tome", rekao je.

"Na mjestu Petrinjke bi trebali napraviti nešto što Petrinjci očekuju, a to je prozračan trg", poručuje Dumbović.

"Ja sam Petrinjac, meni se to sviđa, tu sam odrastao, tu su mi djeca odrasla, ja ne mogu vjerovati da je narušena statika te zgrade, to nam nitko nije rekao, samo smo odjedanput čuli da se ruši Petrinjka", napominje Miroslav Petračić.

"Ovo je jedinstvena prilika da se to sruši, da se to jednom skine s dnevnog reda da to ruglo više nije u gradu", poručuje Damir Pavelić.

Više pogledajte u videoprilogu.

