eKupi usluge izvan ovog svijeta uvode inovacije u internet kupovinu

eKupi, vodeća regionalna internet trgovina, s ponosom predstavlja niz inovativnih usluga usmjerenih na pružanje neusporedivog iskustva kupovine. Fokusirajući se na praktičnost i zadovoljstvo kupaca, eKupi kontinuirano uvodi suvremene usluge koje mijenjaju način kupovanja putem interneta. Od najmanjih do najvećih proizvoda i uređaja pa sve do načina preuzimanja paketa, možemo slobodno reći da one predstavljaju gigantski skok za svakog online kupca.