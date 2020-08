Najveći srednjoeuropski festival ekstremnih sportova, osječki Pannonian Challenge, održao se 21. put zaredom. Skate park na lijevoj obali Drave tako je ugostio jedino globalno natjecanje u ekstremnim sportovima uopće ove godine.

Dok je cijeli svijet naglavačke, osječkom Pannonian Challengeu to je uobičajena perspektiva. No daleko od toga da su organizatori zažmirili na stvarno stanje stvari. Unatoč najvećoj krizi u povijesti sporta uzrokovanom globalnom epidemijom koronavirusa koja je rezultirala otkazivanjem ekstremnih sportskih natjecanja, jedno se ipak održalo i to baš kod nas. Najveći festival ekstremnog sporta u ovom dijelu Europe, koji je prošle godine proslavio dva desetljeća postojanja, svoje 21. izdanje zbog COVID krize održao je u nešto drugačijem svjetlu – bez publike pod posebnim sigurnosnim protokolom. Unatoč tome, borba za titule najboljih bila je žestoka.

Publika je i dalje mogla uživati u vratolomijama ekstremnih sportaša

Iako se tako ove godine roleri, skateri, scooter i BMX vozači nisu natjecali pred uobičajeno glasnom publikom, ljubitelji adrenalina i ekstremnih sportova nisu bili zakinuti jer su sve nastupe mogli pratiti u prijenosima uživo. To se pokazalo kao odlična ideja jer je publika s oduševljenjem prihvatila novi virtualni doživljaj Pannonian Challengea iz udobnosti svoga doma i pokazala da za dobru atmosferu nije potrebna gužva.

Oko 150 sportaša – inline, skate i BMX vozača – iz cijele Europe došlo je u Osijek kako bi se, njih pedesetak u svakoj od disciplina, borilo za titulu najboljeg. No prije nego što su u obnovljenom parku mogli pokazati svoje vještine, svi sportaši morali su proći zdravstvene kontrole kako bi mogli sudjelovati na natjecanju.

Kako se sve odvijalo pod posebnim sigurnosnim uvjetima, mjerenje tjelesne temperature, dezinficiranje ruku, upisivanje kontakata, obavezno nošenje maski, držanje razmaka i poštovanje svih ostalih sigurnosnih mjera morali su proći i svi organizirani i akreditirani novinari koji su ulazili na prostor najopremljenijeg skate parka u Srednjoj Europi.

Prvi pobjednik bio je mladi roler iz Nizozemske

Inline Elite/Pro disciplina i ove godine okupila je najbolje europske rolere, koji ni u ovim izvanrednim uvjetima nisu mogli propustiti Pannonian Challenge. Borba je bila žestoka i suci su imali vrlo težak zadatak.



Pobjedu je naposljetku izvojevao izvrsni Nizozemac Jaro Frijn. Bio je to njegov prvi nastup na ovom natjecanju. ''Jako dugo nisam vozio na nekom natjecanju zbog pandemije koronavirusa i osjećam se savršeno pri povratku na role u ovako odličnom skate parku'', rekao je nakon preuzimanja zlatne medalje najmlađi natjecatelj u toj disciplini s gotovo navršenih 20 godina.

Na drugom mjestu završio je Diaby Diako iz Francuske, dok je prošlogodišnji pobjednik Joe Atkinson unatoč dobroj tehničkoj izvedbi morao prihvatiti treće mjesto. Naposljetku, suce je ipak posebno oduševila vožnja Jacoba Juula iz Danske, koji se kući vraća s nagradom za najbolji Inline trik 21. Pannonian Challengea

Dečko iz Slavonije pokosio europsku elitu

Skate i grafiti od samih početaka prisutni su na osječkom festivalu ekstremnog sporta, stoga ne čudi što je drugi dan natjecanja bio obilježen zvukom spreja i udaranjem dasaka s četiri kotača, uz pridržavanje svih mjera epidemiološke zaštite.

Skate daskom naposljetku je najbolje baratao Petar Spiedlick iz Nove Gradiške, koji se impresivnim trikovima popeo na postolje ispred Chrisa Khana na drugom i Brune Vranića na trećem mjestu.

Pannonian Challenge 2020 (Foto: Promo)

Neočekivani obrat na BMX Freestyle dijelu natjecanja

''Još uvijek ne mogu vjerovati. Stvarno sam pod dojmom, ne znam što bih rekao. Osvojio sam nagradu u amaterskoj kategoriji, ali ovo je'', rekao je nakon pobjede Petar.

Iako su svi očekivali pobjedu našeg najboljeg vozača Marina Ranteša, koji je ovo ljeto trebao pokoriti Olimpijske igre u Tokiju, na kraju je slavio Britanac Jack Clark. Unatoč dobrom startu, nakon nezgodnog pada u prvoj vožnji Ranteš je propustio postolje i završio na petom mjestu.

''Nije ono što sam očekivao, prva vožnja mi je bila super, osim zadnjih 15 sekundi jer sam pao, a u drugoj vožnji mi je nažalost rame iskočilo van, ali nastavio sam koliko sam mogao i mogu ipak biti sretan. Ovogodišnji Pannonian je drugačiji, nema publike, ali vjerujem da su nas svi pratili na internetu i na televiziji, tako da sa svim vozačima mogu samo zahvaliti Pannonian Challengeu što su uspjeli napraviti ovakav odličan događaj u tako teškoj situaciji'', rekao je Marin Ranteš komentirajući svoj osmi nastup u Osijeku.

Pannonian Challenge 2020 Foto: Promo

U neizvjesnoj završnici, u kojoj je nastupalo, na kraju je slavio, koji je potegnuo u drugoj vožnji i odnio pobjedu u prestižnom BMX Elite/PRO finalu.''Ovo mi je peta godina na Pannonian Challengeu i prvi put uspio sam pobijediti, stoga sam jako, jako sretan – bez riječi sam. Hvala Pannonianu i svima na ovako sjajnom događanju i atmosferi,'', kazao je Jack i osvrnuo se na nešto drugačije izdanje ovogodišnjeg natjecanja. ''Bilo je mnogo opuštenije bez publike, što je meni išlo u prilog jer se ponekad borim s pritiskom, pa mi je ovo došlo kao opuštenije nadmetanje s prijateljima. Na kraju,, koje se, srećom, pokazalo izrazito uspješnim.''

Pannonian Challenge 2020 (Foto: Promo)

Divovska medalja Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji

Jacku su za vratom puhali mladi, koji je odlično koristio cijeli obnovljeni skate park i na kraju završio na drugom mjestu, dok se, legenda Pannonian Challengea i cijelog ekstremnog sporta, zadovoljila s trećim mjestom.

Pannonian Challenge u svojih 20. godina postojanja u Osijeku širi priču o urbanoj kulturi i ekstremnim sportovima. Čak i u ovim izvanrednim uvjetima uspio je napraviti spektakl i festival na svjetskoj razini, opravdavši tako očekivanja svih sportaša, ali i gledatelja ispred malih ekrana.

Vrijednost događaja za lokalnu zajednicu od samih početaka prepoznaju i podržavaju Grad Osijek i Osječko-baranjska županija. Upravo zato na samoj dodjeli medalja i nagrada Pannonian Challenge još je jednom dodijelio najveću, divovsku medalju Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, čime je cijeli spektakl u potpunosti zaokružen.