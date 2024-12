Spektakl o kojem se priča diljem Europe stiže u Arenu Zagreb! Divas the Show za novogodišnju noć u neviđenom retro izdanju

Zagreb će dočekati novu 2025. godinu u veličanstvenom stilu zahvaljujući spektakularnom Retro Partyju koji donosi Divas the Show. Arena Zagreb bit će pravo mjesto za doček nove 2025. godine koje garantira nezaboravan doživljaj. Taj nevjerojatan glazbeni spektakl spaja svjetsku produkciju s nezaboravnom retro atmosferom i obećava noć koja će ostati urezana u sjećanju. Nakon ogromnog uspjeha u Budimpešti, gdje je show rasprodao arenu i privukao tisuće obožavatelja iz cijele Europe, Zagreb će prvi put ugostiti jedan od najuzbudljivijih događaja godine.

Divas the Show donosi najpoznatije glazbene hitove 90-ih i 2000-ih godina uz spektakularne nastupe četiri nevjerojatne pjevačice. Publika će biti oduševljena i energičnim plesačima – na pozornici će se pojaviti čak 30 profesionalnih plesača, koji će svojom dinamičnom koreografijom podići atmosferu na novu razinu. Program započinje u 20 sati, a tijekom osam sati zabave publika će uživati u nezaboravnoj glazbenoj kombinaciji, piću i plesu.

Divas the Show (Foto: PR)

Hitovi poput „Wannabe” grupe Spice Girls, „Thriller” Michaela Jacksona, „Men in Black” Willa Smitha i „Born This Way” Lady Gage stvorit će atmosferu koja će oduševiti generacije koje su odrasle uz te bezvremenske pjesme. Pripremite se za nezaboravnu noć u kojoj će glazba, ples i spektakl stvarati magičnu atmosferu za doček Nove godine.

Dočekajte Novu godinu uz najpoznatija lica iz svijeta glazbe i zabave

Uz izvanredan glazbeni program prava zvijezda večeri bit će dolazak poznatih lica iz Europe, koji će se pridružiti slavlju u Zagrebu. Među njima bi se mogla naći neka od najpoznatijih lica iz svijeta glazbe i zabave, koja su već ranije prisustvovala showu u Budimpešti i ostala oduševljena njegovom produkcijom.

Osim zvijezda, i velik broj posjetitelja iz cijele Europe već je rezervirao svoje mjesto za ovu glazbenu avanturu. Skupine iz Beča, Ljubljane i Budimpešte ne skrivaju svoje oduševljenje zbog činjenice da će Zagreb postati središte zabave, pružajući im priliku da dočekaju Novu godinu na spektakularan način, uživajući u showu koji je dosad bio dostupan samo u najvećim svjetskim metropolama. Atmosfera te jedinstvene noći bit će prava poslastica za sve ljubitelje glazbe i zabave. U cijenu ulaznice uključen je i paket all you can drink, a VIP ulaznica sadrži paket all you can eat te posebno mjesto u VIP ložama i salonima – savršeno za grupe od 10 do 20 osoba. Na raspolaganju je i Stage VIP, mjesto u centru pozornice čiji kupci nakon predstave imaju mjesto u VIP ložama.

Divas the Show (Foto: PR)

Divas the Show izdvaja se od drugih događaja pažnjom koja je posvećena svakom detalju te impresivnom produkcijom, koja se može mjeriti s onima na svjetskoj razini. S vrhunskim zvukom, blistavim kostimima i energičnom koreografijom, taj show savršeno spaja nostalgične hitove s modernim izvedbama. Dive nisu samo pjevačice – one su umjetnice koje svojim nastupima oživljavaju najveće hitove prošlih godina, povezujući publiku sa zvukovima prošlosti na potpuno nov način.

O tome koliko je show oduševio govore i kritike nakon rasprodanog budimpeštanskog nastupa: "Spektakl svjetske klase kakav se rijetko viđa" ili "Nešto što morate doživjeti barem jednom u životu". S obzirom na blagdansku čaroliju koja će vladati Zagrebom, jasno je da će Divas the Show biti jedan od najvažnijih događaja godine. Taj glazbeni spektakl obećava nezaboravno iskustvo koje će oduševiti sve posjetitelje i dugo ostati u sjećanju.

Divas the Show (Foto: PR)

Ali, zabavi tu nije kraj jer noć tek počinje nakon glavnog showa. Atmosfera u novogodišnjoj noći postat će nezaboravna jer nakon nastupa diva i plesnog ansambla slijedi najveći retro party, gdje će DJ-ovi užariti atmosferu najpoznatijim hitovima 90-ih i 2000-ih, održavajući zabavu sve do ranih jutarnjih sati. Plesni podij bit će prava arena za stvaranje novih uspomena, uz ritmove koji su obilježili prošla desetljeća.

Nema sumnje kako Zagreb ove godine pomiče granice i postavlja nove standarde za doček Nove godine. Retro Party uz Divas the Show više je od glazbenog spektakla – to je pravo iskustvo koje spaja glamur, energiju prošlih vremena i produkciju koja se može usporediti s najboljima na svijetu. Taj događaj zasigurno će biti tema razgovora dugo nakon što se svjetla u Areni Zagreb ugase.





Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Retro Party po najvišim profesionalnim standardima.