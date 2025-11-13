Dm potvrdio lidersku poziciju na hrvatskom tržištu s ukupnim rastom prometa od 10 posto

Broj online kupnji premašio je 350.000 čime je ostvaren rast od 44,54 posto u odnosu na proteklu godinu i dosegnut online promet od 21,4 milijuna eura. Više od dvije trećine svih online kupaca pri kupnji je koristilo aplikaciju 'Moj dm', a čak 37 posto njih odabralo je uslugu ekspresnog preuzimanja online narudžbi u odabranoj dm trgovini. Nastavljen je trend rasta i u segmentu bezreceptnih medicinskih proizvoda (OTC), u kojem je promet dosegnuo 17,23 milijuna eura (+10,8 posto).

„U protekloj poslovnoj godini u razvoj prodajne mreže i digitalizaciju uložili smo više od 10 milijuna eura, a dodatnih 2,5 milijuna eura uložili smo u cijene. Otvorili smo dvije nove trgovine u Vodicama i Ivancu te smo danas prisutni u 180 trgovina u 68 gradova, a kupcima smo dostupni bilo kada i bilo gdje zahvaljujući dm online shopu. Pred nama je godina u kojoj obilježavamo 30. obljetnicu poslovanja u Hrvatskoj, u kojoj ćemo nastaviti ulagati u razvoj ponude i usluga, a naši kupci ujedno mogu očekivati brojna iznenađenja i novitete“, istaknuo je direktor dm-a Mirko Mrakužić.

Pr (Foto: PR)

Briga o kupcima, djelatnicima i zajednici i u protekloj poslovnoj godini bila u fokusu dm-a, što su prepoznali i kupci . U usporedbi s 12 drugih trgovačkih lanaca, svaki drugi ispitanik smatra da dm najviše brine o potrebama kupaca (51 posto), a ispitanici smatraju da dm najviše ulaže u lokalnu zajednicu (40 posto) i zaštitu okoliša (44 posto).

dm je svoju dugogodišnju predanost održivom razvoju potvrdio objavom prvog zajedničkog izvještaja o održivosti - Izvještaj o održivosti za poslovnu godinu 2023./2024., koji obuhvaća okolišne, društvene i upravljačke (ESG) ciljeve održivosti, kao i mjere za njihovo ostvarivanje. Izvještaj ukazuje na unapređenje energetske učinkovitosti, odgovornog korištenja resursa kao i rezultate mjera kojima je dm ostvario pozitivne pomake u dostizanju ESG ciljeva. Tako je udio tzv. zelene struje u dm trgovinama u Hrvatskoj dosegnuo 74 posto, a prelaskom s fosilnih goriva na električnu energiju osigurana je energetska neovisnost 31 trgovine. dm je u Hrvatskoj vlastitom proizvodnjom električne energije smanjio emisije CO2 za 247 tona, a prosječnu potrošnju energije za 25 posto.

Pr (Foto: PR)

Članovi Uprave osvrnuli su se na društveno odgovorno poslovanje, istaknuvši da je dm u prošloj poslovnoj godini zajednicu podržao sa 128 donacija vrijednih više od 414 tisuća eura. Među brojnim projektima Gordana Picek, voditeljica resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria te voditeljica prodajne regije u Hrvatskoj, istaknula je natječaj {ZAJEDNO} za zelene ideje, u sklopu kojeg je dm s više od 74.000 eura podržao 18 održivih projekata, među kojima su i dva nova dobavljača.

„U svakom segmentu poslovanja dm nastoji djelovati održivo i odgovorno prema zajednici, a razvoj asortimana i podrška hrvatskim proizvođačima u tome imaju ključnu ulogu. Zahvaljujući natječaju proširili smo ponudu održivih proizvoda te ćemo ujedno podržati razvoj poslovanja naših novih partnera - OPG-a Pocedulić iz Gornjih Kućana i Delfinga s Krka. Proizvode od Varaždinske heljde već danas možete kupiti u dm online shopu, a održivi privjesci tvrtke Delfing bit će dostupni u dm-ovoj ponudi sezonskog asortimana tijekom 2026. godine“, izjavila je Gordana Picek.

Pr (Foto: PR)

Odnos prema djelatnicima već dugi niz godina dm izdvaja od konkurencije, što je u ovogodišnjem istraživanju potvrdilo 78 posto ispitanika, koji smatraju da dm najviše brine o svojim djelatnicima. U protekloj poslovnoj godini dm je zaposlio 131 novog djelatnika te je u poslovnu godinu 2025./2026. ušao s ukupno 2.310 djelatnica i djelatnika, kojima nudi brojne benefite te prilike za edukaciju i napredovanje.

U poslovnoj godini 2025./2026. dm će u razvoj poslovanja uložiti više od 14 milijuna eura, s naglaskom na modernizaciju prodajne mreže, unapređenje ponude i usluga te još bolje povezivanje online poslovanja s poslovanjem dm trgovina.