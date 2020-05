Maja Novak, djevojka iz Medvedskog brega, samog epicentra potresa, u Dnevniku Nove TV je komentirala današnju najavu gradonačelnika Bandića kako će svi računi za komunalije koji su stigli vlasnicima domova uništenih u potresu - biti stornirani. Osvrnula se i na Vladin javni poziv za najam zamjenskih stanova.

Maja i stanovnici Medvedskog brega sretni su što su se stvari napokon pomaknule s mrtve točke no upozorila je kako se poziv Vlade za najam zamjenskih stanova odnosi samo na vlasnike domova s crvenom, a ne i žutom naljepnicom.

"Ovo je epicentar, jako puno kuća je označeno žuto, a nisu za život. Kod nas su bili samo prvi statičari volonteri, nije bilo detaljne procjene, ljudi nemaju gdje živjeti. Poziv za zamjenske stanove ide samo onima kojima je kuća označena crvenom naljepnicom.

Međutim, jako puno susjeda ima žutu naljepnicu, a oni tu ne mogu živjeti. Tu su bili samo volonteri, oni ne znaju je li to žuto ili je ipak crveno. To se sve rasklimalo, to je na staklenim nogama, ljudi moji! Ne može se čekati zakon za detaljnu procjenu. Ljudi sami saniraju, to su građani u mirovini, otkud im novac", rekla je Maja.

Vladu i Grad pozvala je da se pokrenu te da se što prije obavi detaljna procjena.

"Ljudi moji, ajmo delati", kazala je referirajući se na gradonačelnika i rekla da sutra očekuje poziv Holdinga.

Zabrinuta je i zbog toga što bi se brojne kuće mogle urušiti u svojevrsnom domino-efektu, jer su jako blizu jedna drugoj, i to ne nakon još jednog potresa, već i nakon snažnijeg nevremena.

"80 posto kuća je za rušenje, treba nam struka koja će to sve organizirati. Tu su uske uličice, tu ne može ni kombi proći", zaključila je.

Podsjetimo, Milan Bandić je zahvalio Dnevniku Nove TV koji je emitirala razgovor s Majom te se njoj i i svima ostalima koji su dobili takve račune te kazao kako je riječ o nenamjernoj pogrešci. Ubrzo je i objavljeno kako će svi takvi računi biti stornirani. Vlada je pak danas objavila javni poziv za sufinanciranje najma stana za ljude koji su ostali bez doma u potresu koji je pogodio Zagreb. Premijer Andrej Plenković jamči da će svi imati krov nad glavom.

