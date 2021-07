Općinsko državno odvjetništvo u Puli potvrdilo je optužnicu protiv 31-godišnjaka koji je zatočio ženu i danima je držao u stanu pod videonadzorom, ali i 21-godišnje djevojke koja mu je pomagala u tome.

31-godišnjaka se tereti da je 9. prosinca prošle godine u stanu u Puli fizički napao 40-godišnjakinju. Uzeo joj je mobitel i njezine osobne dokumente, vezao joj ruke i zaključao je u stan.

U večernjim satima ženu je njezinim automobilom prevezao u drugi stan u Puli. Tamo ju je ponovno fizički napao i u više joj navrata prijetio. Nakon toga je uključio videokameru.

40-godišnjakinju je držao zatočenu u sobi uz stalni videonadzor sve do 12. prosinca. Tada je ona iskoristila njegovu nepažnju u nadziranju i uspjela pobjeći pa se za pomoć obratila policiji.

Tijekom dana zatočeništva zadobila je brojne tjelesne ozljede. 31-godišnjak je i nakon 12. prosinca nastavio koristiti njezin automobil.

Elektrošokerom napao policajce

2. veljače ove godine u Puli zaustavili su ga policajci kako bi utvrdili njegov identitet, a on se dao u bijeg. Policajci su ga uhvatili i nad njim primijenili sredstva prisile, no on im se i dalje opirao. Izvadio je elektrošoker i njime napao policajce pa pobjegao. Policajci su zadobili lakše tjelesne ozljede.

21-godišnjakinju se tereti da je od 12. prosinca prošle do 4. veljače ove godine u Puli znala da je 31-godišnjak počinio kaznena djela i da se skriva od policije. Pomogla mu je time što mu je dala na korištenje svoj podstanarski stan u Puli.

Protiv 31-godišnjaka je produljen istražni zatvor zbog opasnosti da će ponoviti kazneno djelo ili počiniti još teže kazneno djelo.