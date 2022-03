Zagrebački policajci spriječili su provalu u trgovinu oružje te uhitili počinitelje. Dvojica od trojice osumnjičenih pokušala su provaliti u istu trgovinu i 13 dana ranije.

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad trojicom muškaraca starosti 41, 36, 34 godine zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ''Teška krađa' u pokušaju, a prva dvojica počinila su još jedno identično kazneno djelo.



Naime, sumnja se da je 41-godišnjak 22. ožujka nešto prije ponoći došao do trgovine oružjem u zagrebačkoj u Teslinoj ulici s ciljem razgledavanja i pripreme provale da bi potom po prethodnom dogovoru, s istim ciljem sva trojica osumnjičenih 24. ožujka oko jedan sat došla do te trgovine.



Osumnjičeni su po dolasku odmah demontirali nadzornu kameru, a zatim ih je zatekla policija iuhićeni ispred trgovine, a pored njih su pronađena kliješta i demontirana kamera.



Sumnja se i da su prva dvojica osumnjičenih 11. ožujka oko dva sata s istim ciljem, došli do iste trgovine u Teslinoj ulici na kojoj su nasilno pokušali otvoriti ulazna vrata, ali su odustali od daljnje namjere i pobjegli.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.