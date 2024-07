37-godišnjak napokon uhićen i prijavljen za čak 273 kaznena djela: Žrtve su imale od dvije do 87 godina

Muškarac od 37 godina sumnjiči se za više od 270 kaznenih djela, a kako je izvijestila PU zagrebačka, radilo se o nedozvoljenoj uporabi osobnih podataka, prijevarama i krivotvorenju isprava.

Policija sumnja da je osumnjičeni od 16. veljače 2023. do 31. svibnja 2024. godine počinio 227 kaznenih djela na području PU zagrebačke te 46 kaznenih djela na području još četiri policijske uprave: vukovarsko-srijemske, splitsko-dalmatinske, zadarske i varaždinske. Prevario je i oštetio 46 osoba starosti od dvije do 87 godina te pet pravnih osoba, među kojima su tri mobilna operatera i dvije banke.



Policija sumnja da je muškarac počinio više desetaka kaznenih djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka, više desetaka kaznenih djela prijevare te više desetaka kaznenih djela krivotvorenja isprave tako što je, na za sada još neutvrđen način, prikupio osobne podatke ukupno 46 fizičkih osoba i to njihova imena i prezimena, datume rođenja, osobne identifikacijske brojeve kao i brojeve osobnih iskaznica.

U stanu našli mobitele, kartice, ugovore

Sumnja se da je na štetu fizičkih i pravnih osoba, osobne podatke koristio za sklapanje pretplatničkih ugovora i u postupku izdavanja bankovnih kartica na način da je u tim postupcima prilagao krivotvorene obrasce o isplaćenim plaćama i preslike krivotvorenih osobnih iskaznica uz to se i lažno predstavljajući kao zaposlenik banaka i mobilnih operatera.

Na takav je način pribavio više desetaka mobilnih uređaja i SIM kartica koje je sam podizao u poslovnicama pošte uz krivotvorene potpise ili su mu dostavljeni kurirskom službom na adresu stanovanja.

Također je pribavio više bankovnih kartica koje je u više navrata koristio na prodajnim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Zagrebački su policajci 24. srpnja u domu i drugim prostorijama na području Trešnjevke kojima se koristi osumnjičeni pronašli mobitele, prijenosno računalo, SIM kartice, zahtjeve za sklapanje pretplatničkih ugovora te račune s ispisima za koje se sumnja da potječu iz navedenih kaznenih djela.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 95.468 eura. Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava protiv njega podnesena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.