Vozačica automobila upala je u rupu na cesti na križanju Ilice i Frankopanske ulice u Zagrebu. Na tom dijelu u tijeku su radovi na sanaciji tračnica, a ista situacija dogodila se i prije dva dana kada je, zbog auta koji je zapeo, tramvajski promet bio u zastoju.

Zagrebačka policija nema dojave o nesreći, a na ZET-ovim stranicama nema ni obavijesti o kašnjenu ili zastoju u tramvajskom prometu.

Na fotografijama koje je za DNEVNIK.hr, s mjesta nezgode, poslala čitateljica jasno se vidi kako kako tramvaj stoji iza zaustavljenog auta jer ne može proći.

Na istom mjestu zaglavila je vozačica i prije dva dana kada je nastao zastoj tramvaja u smjeru Črnomerca. U zastoju je bilo 10-ak tramvaja dok auto nije uklonila vučna služba.

Poslali smo upit Zagrebačkim cestama o signalizaciji na mjestu radova i odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.

U tijeku je sanacija tramvajskog kolosijeka koja je najavljena na stranicama Grada Zagreba prije 10-ak dana.

"Za potrebe izvođenja radova sanacije tramvajskog kolosjeka, Ilica na dijelu od Mesničke do Frankopanske ulice, od ponedjeljka 09. 08. 2021. godine od 10,00 sati do ponedjeljka 23. 08. 2021. godine do 14,00 sati bit će zatvorena za sav promet.



Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će:



Mesnička ul. - Streljačka ul. - ul. Tuškanac - ul. V. Nazora te Trg Republike Hrvatske - Gundulićeva ul. - Varšavska - Dalmatinska- Medulićeva - Ilica.



Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.



Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje", priopćili su iz Grada.