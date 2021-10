D.G. (61), visokoobrazovani poduzetnik sa 15.000 kuna mjesečnih primanja u kolovozu ove godine u popodnevnim satima u trgovini Spar na Črnomercu pokušao je ukrasti 250 grama kave vrijedne malo više od 20 kuna zbog čega se sukobio i sa zaštitarom.

Zaštitar koji je na nadzornoj kameri vidio kako 61-godišnjak u prednji dio hlača gura pakiranje kave zaustavio ga je na izlazu iz trgovine, a zatim je počela drama.

Kad ga je zaštitar zaustavio 61-godišnjak ga je počeo odgurivati, udario ga je šakom u glavu i nogom u međunožje te ga ugrizao, a zalio ga je i jorutom po licu.

"Pratio sam ga putem videonadzora i vidio da dolaskom do blagajne plaća sve artikle iz košare ali ne i kavu. Prošao je blagajne a ja sam istrčao van do ulaznih vrata trgovine te ga sačekao. Predstavio sam mu se i legitimirao, ali se on nije obazirao na mene te me počeo odgurivati prema izlazu. Vrijeđao me pa sam mu rekao da sam vidio da otuđuje kavu i da ju mora vratiti. Neprestano me dalje odgurivao, a kad je vidio da odustati neću, izvadio je kavu iz hlača i bacio na pult. Kazao mi je da se maknem da može proći ali sam mu rekao da moram sastaviti zapisnik o događaju pa me šakom udario u jagodičnu kost, primio me rukom za grkljan i više puta rukom pa nogom udario u međunožje. Da bi me za kraj ugrizao i za podlakticu lijeve ruke", prisjetio se zaštitar, piše Jutarnji. Blagajnica je pozvala policiju te je poduzetnik prijavljen, a protiv njega je podignuta optužnica. Napadač je priznao napad, ali tvrdi da ga je zaštitar prvi udario.

"Kavu jesam stavio u džep i nisam platio, ali mene je zaštitar prvi udario. Udario sam i ja njega dva puta u međunožje i doista sam mu bacio jogurt u glavu. Žao mi je. Bila je to glupost, kajem se i ne bih to više nikada ponovio", branio se okrivljeni.