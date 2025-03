VIDEO Ovo je trenutak kad je u dvorištu kuće nogometnog menadžera eksplodirala nepoznata naprava

U noći na utorak, oko 1 sat, u dvorište kuće na Pantovačku bačena je eksplozivna naprava. U kući je bio nogometni menadžer Endi Bara sa ženom, djecom i psima. Oštećena je fasada i prozor te je ozlijeđen pas.

Bačena eksplozivna naprava u dvorište kuće - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Menadžer je za Novu TV prepričao sinoćnji događaj i ustupio ekskluzivnu snimku trenutka eksplozije. Za počiniteljem se još traga.

"Ja sam spavao, bila je bačena neka, neka naprava je bačena koja je napravila buku. Supruga je to čula, zvala je policiju bila, ja sam spavao, kada sam sišao dolje vidio sam da je pas ozlijeđen, u biti da ga je on, on se približio toj napravi, pa je od toga, i žena je zvala policiju", rekao je Endi Bara.

"Može biti svašta, vrlo mi je teško to sada", dodao je.

Bačena eksplozivna naprava u dvorište kuće - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Noćas smo čuli tu dosta jaku eksploziju, probudila nas je sve. Nisam čitavu noć spavala", rekla je susjeda Livija, a na pitanje je ju strah, odgovorila je: "Je, nije mi drago."

