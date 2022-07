Tri su osobe uhićene u četvrtak u Hrvatskoj zbog sumnje da su primale i davale mito u vezi s korištenjem EU fondova.

Hina neslužbeno doznaje da je riječ o bivšem gradskom vijećniku i varaždinskom poduzetniku Robertu Gotiću te također bivšem direktoru varaždinske komunalne tvrtke Varkom Željku Buniću, također u jednom trenutku vijećniku sa nezavisne liste Ivana Čehoka.



Tijekom jutra policija je pretraživala domove osumnjičenih zbog sumnje u zlouporabe na štetu EU zbog namještanja natječaja oko pročistača.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), u suradnji s PNUSKOK-om, trenutno provodi hitne dokazne radnje.

