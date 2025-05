Državno odvjetništvo u Šibeniku održalo je svoje godišnje okupljanje u sklopu kojeg su nagrađeni najbolji pojedinci. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić pohvalio se rezultatima, kaže da su bolji nego prethodnih godina. Turudić i tužiteljica Ureda europskog javnog tužitelja Tamara Laptoš istaknuli su da među njima nema nesuglasica te da je odnos DORH-a i EPPO-a vrlo dobar.

Osvrnuo se i na svoje izjave da se kandidat za gradonačelnika Zagreba Tomislav Tomašević koristi govorom mržnje.

"Naravno da nisam mislio na kazneno djelo iz čl. 325, da sam to mislio, onda bih to rekao i također nisam rekao tko to širi, prema kome se širi taj govor mržnje, a pogotovo nisam rekao da se širi prema meni. Dakle, sve je to improvizacija političara koji želi ostvariti probitke, dnevno-političke ili izborne politike, napadom vrlo često ad hominem, kako na glavnog državnog odvjetnika, na mene, tako i na cijelu instituciju", rekao je Turudić.

Na pitanje hoće li biti proširenja istrage u slučaju Hipodroma odgovorio je: "Budemo vidjeli, budemo vidjeli. Istraga je živi postupak, uvijek je živi postupak, provode se dokazi pa ćemo vidjeti kuda će nas to odvesti."