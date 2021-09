Varaždinska policija je uspješno okončala potragu i za drugim rumunjskim državljaninom (44) koji je, nakon što je sa sunarodnjakom (25) u četvrtak u noći provalio u prodavaonicu tehničke opreme u Varaždinu, u bijegu automobilom pokušao pregaziti policajce, koji su bili prisiljeni upotrijebiti vatreno oružje.

Na Međunarodni granični prijelaz Gola, na području Policijske uprave koprivničko-križevačke, izlaznoj graničnoj kontroli prema Mađarskoj pješice je jutros pristupio 44-godišnji državljanin Rumunjske za kojim je Policijska uprava varaždinska raspisala potragu i poduzimala intenzivne mjere traganja.



Rumunji uskakali u kamione s iPhoneima i redom ih pljačkali

On je uhićen te policijski službenici Policijske uprave varaždinske provode kriminalističko istraživanje, nakon čega će biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske, objavila je policija.



Uhićeni 44-godišnjak je zajedno s 25-godišnjakom, također rumunjskim državljaninom, u četvrtak, 2. rujna oko jedan sat, provalio u trgovinu u trgovačkom centru u Optujskoj ulici u Varaždinu iz koje su otuđili veću količinu telekomunikacijske i druge tehničke opreme.



U potragu za njima su žurno nakon dojave zaštitara, uključene sve raspoložive ophodnje Policijske uprave varaždinske, a nakon što su policajci na sporednom putu uz jugozapadnu obilaznicu uočili njihovo vozilo i izašli iz službenog vozila u cilju provjere identiteta osoba, vozač je stavio vozilo u pogon i krenuo prema njima u namjeri da ih pregazi i udalji se.



Da bi odbio napad i spriječio bijeg, jedan od policajaca je tada ispalio hice upozorenja u zrak, a kako se vozilo nije zaustavljalo, pucao je i onesposobio dva pneumatika na vozilu.



Prilikom izbjegavanja udara vozila policajci su lakše tjelesno ozlijeđeni te im je medicinska pomoć pružena u OB Varaždin.



Usprkos činjenici da su im onesposobljena dva pneumatika na vozilu, počinitelji su se odvezli još nekoliko stotina metara, nakon čega su ga zbog nemogućnosti daljnje vožnje napustili i udaljili se u obližnja polja kukuruza.



U potragu su odmah nakon toga uključene sve raspoložive snage Policijske uprave varaždinske te pripadnici IJP PU međimurske, dok je u jutarnjim satima angažiran i pas tragač PU zagrebačke te dron i helikopter specijalne policije.



Intenzivne mjere polučile su rezultat te je oko devet sati pronađen i uhićen jedan od počinitelja, rumunjski državljanin star 25 godina, dok se za 44-godišnjakom intenzivno tragalo do jutros, kada je i on uhićen.