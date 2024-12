Izvršni direktor UnitedHealthcare-a, Brian Thompson (50), upucan je u prsa u srijedu ujutro ispred hotela Hilton u Midtown-u u New Yorku.

Thompson je stigao u hotel oko 6:46 kako bi sudjelovao na konferenciji, kada je maskirani napadač, koji ga je navodno čekao, ispalio više hitaca te pobjegao.

Pogođen je u prsa te hitno prebačen u bolnicu Mt. Sinai u kritičnom stanju, gdje je kasnije preminuo.

Vlasti su priopćile da još nema uhićenja te da je istraga u tijeku.

BREAKING: The CEO of UnitedHealthcare, Brian Thompson, was fatally shot in the chest outside the Hilton hotel in Midtown, NY.



He was rushed to the hospital in critical condition, where he was pronounced dead.



