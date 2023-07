U strašnoj nesreći poginuo omiljeni kuhar dok je posluživao večeru: "Jahta je došla nenormalnom brzinom, smrt je nastupila u sekundi"

Vratislav Ugrinić (61) brodski kuhar iz Tkona, poginuo je u strašnoj pomorskoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak u Murterskom moru.

U ribaricu Mašun na kojoj je radio, u trenutku dok je posluživao večeru, udarila je motorna jahta na kojoj je bio bračni par s djecom.

Jahta je pogodila ribaricu i od siline udara propela se na nju točno na mjestu gdje je u tom trenutku nesretni Vratislav pripremao večeru. Od devet članova posade poginuo je samo on.

Pročitajte i ovo sudjelovali Barbarić i Filipović "Lažljivo smeće. Je*at ću ti mater": Stigla reakcija Banskih dvora o žestokom napadu na sastanku o aferi u HEP-u

Pročitajte i ovo susret s hrvatskim turizmom Talijan došao provjeriti jesu li u Hrvatskoj poludjeli pa ostao šokiran: "Možemo prihvatiti da su trešnje 20, a kuglica sladoleda 3 i pol eura, ali, molim vas, otvorite nam vrata!"

Vlasnik ribarice Tomislav Jakovljev bio je utorak strašno potresen zbog gubitka člana posade i nesreće.

"Utučen sam. Vratislav je radio s nama 22 godine... U trenutku nesreće bio je u salonu, a jahta je došla nenormalnom brzinom i udarila svom silinom u kabinu i nadgrađe i to je bilo to. Ništa se nije uspjelo učiniti, smrt je uslijedila istu sekundu. Na toj jahti bili su muž, žena i dvoje djece. Odmah smo im pružili pomoć, a jahta je potonula. Vratislavu na žalost nije bilo spasa. Bilo nas je devet na brodu, nitko drugi nije stradao, samo Ugrinić. S Mašunom ribarimo već 22 godine, a Vratislav je s nama bio od prvoga dana, najprije s ocem, sad sa mnom... Strašno, ne mogu više niti govoriti od šoka. Cijelu noć i dan davao sam izjave u kapetaniji, policiji, sudu, bolnici... Očevid je trajao deset sati jer se radilo o smrtnom slučaju, pa je procedura takva, ali to nas je sve dodatno iscrpilo", kazao je vlasnik broda za Zadarski.hr.