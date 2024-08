Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave brodsko-posavske u srijedu u 11:28 zaprimio je dojavu o ozlijeđenim osobama u Slavonskom Brodu.



Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici i djelatnici Hitne medicinske pomoći, koji su u obiteljskoj kući pronašli dvojicu ozlijeđenih muškaraca.



Odmah su im pružili pomoć, no jedan je u međuvremenu preminuo, a drugoga su prevezli u bolnicu u Slavonskom Brodu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju. No, i on se bori za život u ovim trenucima.

Muškarac, rođen 1993. godine, čiji je identitet napoznat, primljen je na odjel hitne pomoći u Slavonskom Brodu više ubodnih rana, ali je usred trijaže hitno prevezen u operacijsku salu gdje mu se liječnici još uvijek bore za život, piše 035portal.

Je li riječ o sukobu dvojice muškaraca ili nesreći pokazat će kriminalističko istraživanje.