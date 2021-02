Istarski policajci dovršili su višemjesečnu istragu i uhitili 27 osoba koje su fingirale prometne nesreće i uzimali odštetu od osiguravajućih društava.

Istarska policija završila je višemjesečno istraživanje. Uhićeno je 27 osoba, javlja policija. Policija je utvrdila da su 57-godišnjak koji se već od ranije nalazi u istražnom zatvoru, dvojica 48-godišnjaka i 50-godišnjakinja udružili te počinili kazneno djelo prijevare, krivotvorenja isprave i računalno krivotvorenje. Ostali su im pomagali u prijevari lažirajući prometne nesreće.

57-godišnjak je u razdoblju od 2012. do 2018. godine na području Istarske županije, u dogovoru s 48-godišnjakom, planirao i organizirao fingiranje više prometnih nesreća. Sudionike nesreća pronalazio je 48-godišnjak. On im je za to davao novčanu naknadu.

Oni su nesreće prijavljivali policiji, a potom su odlazile na hitni medicinski prijem u bolnicu gdje su se žalile na unaprijed dogovorene ozljede. Dobivenu medicinsku dokumentaciju 57-godišnjak je potom predavao drugom 48-godišnjaku, inače medicinskom tehničaru, koji je u informacijskom bolničkom sustavu neovlašteno izrađivao nove specijalističke nalaze. U njih je unosio ozljede koje svojom težinom udovoljavaju uvjetima osiguravajućih društava za naknadu štete.

Varali i u slučajevima stvarnih nesreća

Što se tiče 50-godišnjakinje, ona je u dogovoru s 57-godišnjakom, kao zastupnica osiguravajućeg društva, za prethodno dogovorene prometne nesreće sačinjavala police osiguranja, i to bez znanja osoba koje su bili sudionici fingiranih nesreća te se u njihovo ime potpisivala i plaćala rate premija za sačinjene police kako bi se iste aktivirale, a novac za to je osiguravao 57-godišnjak.

Osim fingiranja prometnih nesreća, osumnjičeni su osiguravajuća društva varali i u slučajevima stvarnih prometnih nesreća. Naime, kada su sudionici stvarnih prometnih nesreća dolazili na hitni medicinski prijem u bolnicu, 48-godišnji medicinski tehničar im je nudio pomoć oko naplate naknade štete zbog zadobivenih ozljeda te ih je upućivao na 57-godišnjaka.

Nakon dogovora, postupao bi s njihovom medicinskom dokumentacijom kao i u slučaju fingiranih prometnih nesreća. Osim na taj način, sudionike stvarnih prometnih nesreća pronalazio je i drugoosumnjičeni 48-godišnjak te je daljnji postupak bio isti kao i kod fingiranih prometnih nesreća.

Potpisivali su punomoći

57-godišnjak i 48-godišnjak koji je sve dogovarao su, u ime sudionika fingiranih i stvarnih prometnih nesreća, potpisivali punomoći za zastupanje odvjetnicima u odvjetničkom društvu te se 57-godišnjak predstavljao kao posrednik u naplati naknade štete.

Odvjetnici su potom u ime sudionika prometnih nesreća podnosili zahtjeve osiguravajućim društvima za naplatu naknade štete po policama osiguranja, a osiguravajuća društva su, ne sumnjajući u vjerodostojnost medicinske dokumentacije, isplaćivala naknadu štete odvjetnicima koji su podnosili zahtjeve, a oni su novac isplaćivali 57-godišnjaku kao navodnom posredniku radi predaje strankama.



Dobiveni novac 57-godišnjak, dvojica 48-godišnjaka i 50-godišnjakinja dijelili su među sobom te su na taj način oštetili osiguravajuća društva za preko 1,9 milijuna kuna.



Uhićene osobe su tijekom ponedjeljka i utorka privedene uz kaznenu prijavu koja je podnijeta Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.