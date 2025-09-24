Tko je ubijeni Zoran Grgić? Stručnjak je za sigurnost, bio je branitelj, a završio je i u zatvoru...

Hicima iz vatrenog oružja u utorak je u slavonskom mjestu Šušnjevci ubijen 62-godišnjak. Napadač je pobjegao s mjesta zločina, ali ga je kasnije policija pronašla i uhitila.

U međuvremenu, dok je trajala potraga za čovjekom koji je 62-godišnjaku automobilom prepriječio put te u njega pucao, neslužbeno se doznalo da je žrtva Zoran Grgić, bivši član saborskog Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi.

Tko je Zoran Grgić?

Ubijeni Zoran Grgić rođen je u Slavonskom Brodu. U njegovu životopisu objavljenom na saborskim internetskim stranicama piše da je završio srednju školu za matematičara-informatičara. Također, piše i da je bio u zatvoru zbog "verbalnog delikta" jer je zagovarao višestranačje te pravo Hrvatske na odcjepljenje. Nakon izlaska iz zatvora nastavio je studij strojarstva.

Od 1991. do 1995. godine Grgić je bio sudionik Domovinskog rata, a služio je u činu natporučnika.

Od 1995. do 2007. živio je i radio na Malom Lošinju. Pisao je za "Večernji list", "Fokus" i "Hrvatsko slovo" o temama iz geopolitike i gospodarstva.

Godine 2016. imenovan je u trima mandatima za člana Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija na prijedlog HDPZ-a (Hrvatskog društva političkih zatvorenika).

U svojoj karijeri Grgić je organizirao konferencije o borbi protiv terorizma u Hrvatskom saboru, pisao stručne članke o mogućim terorističkim napadima na Hrvatsku, a organizirao je i diplomatski, znanstveno-stručni skup o nacionalnoj sigurnosti i perspektivama transporta u Hrvatskoj, također održanog u Hrvatskom saboru.

Također je autor stručnog članka "Some aspects of national security" i zbornika radova s navedenog znanstveno-stručnog skupa. Zbornik je preporučena literatura u nekoliko znanstveno-stručnih institucija, među kojima je i Policijska akademija MUP-a.

Od 2008. godine aktivan je u Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes u okviru grupe CTWG (grupa za kontraterorizam). Do 2016. objavio je više stručnih i znanstvenih radova iz područja sigurnosti, geopolitike i gospodarstva.

Ubojstvo u Šušnjevcima Foto: SB Online

Kaznena prijava protiv Zorana Milanovića

Bio je oženjen te otac dvoje djece. Povremeno se bavio lovom, jahanjem te sportskim letenjem.

Prije 10 godina Zoran Grgić podnio je kaznenu prijavu protiv tadašnjeg predsjednika Vlade RH Zorana Milanovića, ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića, ministra branitelja Predraga Matića i ravnatelja policije Vlade Dominića, piše Jutarnji list.

Županijskom Državnom odvjetništvu u Zagrebu Grgić je na dvadesetak stranica napisao da navedene dužnosnike optužuje za kaznena djela teške tjelesne ozljede, nepružanja pomoći i napuštanje nemoćne osobe, povrede ravnopravnosti građana, povrede slobode izražavanja misli, povrede prava na okupljanje i javni prosvjed, povrede slobode vjere, protupravno oduzimanje slobode, prisile, prijetnje, narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora, protuzakonite pretrage, klevete, dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, zloporabe položaja i ovlasti, zatim za mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, neprijavljivanje pripremanja i počinjenja kaznenog djela, zločinačko udruživanje, veleizdaju i povredu ugleda Republike Hrvatske.

U intervjuu je tada rekao: "Podnio sam prijavu zbog dugogodišnjeg nezakonitog djelovanja Vlade, a fizička agresija na branitelje 28. i 29. svibnja u crkvi sv. Marka samo je staljinistička kulminacija tog zla".

Zoran Grgić Foto: Marko Lukunic/Pixsell