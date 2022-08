Policija traži muškarca koji je zbog glasne glazbe napao 38-godišnjaka u parku

Pulska policija traga za muškarcem koji je 31. srpnja oko 21:20 sati u Divkovićevoj ulici u Puli fizički napao 38-godišnjaka koji je u parku slušao glazbu preko prijenosnog zvučnika.

To je zasmetalo jednom od susjeda koji ga je par puta upozorio 38-godišnjaka da stiša glazbu. No, on to nije napravio i u jednom trenutku iz zgrade je izašao muškarac koji ga je fizički napao i oduzeo mu prijenosni zvučnik i nakon toga otišao.

Ozlijeđenog 38-godišnjaka djelatnici hitne medicinske pomoći prevezli su u pulsku bolnicu, gdje je utvrđeno kako je teže ozlijeđen.

"Policijski službenici poduzimaju radnje u cilju pronalaska muškarca koji ga je napao", poručili su iz PU istarske.