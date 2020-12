Dva dana nakon napada na Karla Blažeka, koji je stradao najvjerojatnije, kako tvrdi, na Knežiji, saznajemo da nije jedini koji je doživio takav slučaj.

''Svjedoci su javili, za sad je 2:1 za neki epileptični napadaj. Jedna žena mi je rekla da su njezina muža na isti način napali neki ljudi, s istim ozljedama. No ovo je ipak od ljudi koji su tamo bili i vidjeli me te mi pomogli'', kratko je prokomentirao za DNEVNIK.hr Karlo Blažeka, koji je u KBC-u Sestre Milosrdnice na liječenju.

Naime, nakon napada je na svojim društvenim mrežama napisao objavu kako misli da je nakon posla sjeo u tramvaj broj 17 te se kratko vozio jer je poslušao samo jednu i pol pjesmu. Tada se dogodio napad. ''Došao sam doma blatnjav i krvav s dislociranom čeljusti i izgubljenim naočalama. Ako me je itko vidio, pliz javite jer ne znam što se dogodilo", napisao je Blažeka na društvenim mrežama.

Koliko se sjeća, napad se dogodio na Knežiji. "Poslije toga sam krenuo do ljekarne u Albaharijevoj na Knežiji. Mislim da mi se tamo to dogodilo, što god to bilo", navodi u svojem statusu.

Preminuo 18-godišnji mladić pretučen prije tjedan dana u Virovitici

Nasilnici iz Kaštela plakali pred sucem. Otac mladića: "Kad sam vidio snimku, skoro sam se onesvijestio"

Iz PU zagrebačke za DNEVNIK.hr potvrdili su da se utvrđuju okolnosti događaja vezanih za mlađu mušku osobu.