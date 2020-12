Karlo Blažeka traži pomoć građana. Kaže da je krenuo s posla, ušao u tramvaj, a sljedeće čega se sjeća jest da je doma došao krvav i blatnjav. Trenutno je u bolnici na liječenju, a njegov slučaj istražuje i policija.

Karlo Blažeka u ponedjeljak poslije posla ušao je u tramvaj. Doma je došao s dislociranom čeljusti, krvav i blatnjav. Trenutno se nalazi u bolnici, a policija provodi izvide kako bi se doznalo što mu se dogodilo.

"Poslije posla sam kod HNK ušao na tramvaj 17 (barem mislim). Pustio sam muziku, po playeru vidim da je prošla samo jedna pjesma i pol. Došao sam doma blatnjav i krvav s dislociranom čeljusti i izgubljenim naočalama. Ako me je itko vidio, pliz javite jer ne znam što se dogodilo", napisao je Karlo Blažeka na društvenim mrežama.

Sjećanje mu se pomalo vraća, no nedovoljno brzo. Piše da je izašao iz tramvaja na Vjesniku, išao do Instar-informatike na Savskoj cesti. Toga se kompletno sjeća, piše Blažeka.

"Poslije toga sam krenuo do ljekarne u Albaharijevoj na Knežiji. Mislim da mi se tamo to dogodilo, štogod to bilo", navodi u svojem statusu. Trenutno je u KBC-u Sestre Milosrdnice na liječenju.

Gdje im je pamet? Bili u samoizolaciji pa krenuli u policiju rješavati poslove

Sve više lažnih policajaca i inkasatora: Prava policija građanima uputila važno upozorenje

Iz PU zagrebačke za DNEVNIK.hr potvrdili su da se utvrđuju okolnosti događaja vezanih uz mlađu mušku osobu.