Na Županijskom sudu u Zadru u tijeku je postupak protiv 29-godišnjaka optuženog za pokušaj ubojstva u studenome prošle godine.

Na zadarskom Županijskom sudu u ponedjeljak je 29-godišnjak iznio obranu u slučaju pokušaja ubojstva na Odjelu forenzične psihijatrije u Psihijatrijskoj bolnici na otoku Ugljanu 20. studenoga prošle godine.

"Ušao sam u sobu dok je spavao. Napravio sam 'cap, cap, cap', a onda sam začuo jako vrištanje. Bacio sam skalpel, oprao ruke od krvi i otišao na doručak. Tamo sam priznao što sam učinio. Rekli su mi da se smirim", ispričao je i rekao da nije kriv za pokušaj ubojstva.

Vještačenjem je utvrđeno da je bio smanjeno ubrojiv, ali svjestan što radi. Slučaj je epilog dobio na Kaznenom odjelu Županijskog suda u Zadru. Optužnicom ga se tereti da je u sobi broj četiri oko osam sati pokušao skalpelom ubiti drugog pacijenta dok je spavao na krevetu.

Jednom rukom uhvatio ga je za glavu i pritisnuo o jastuk. Drugom rukom ga je skalpelom dugim 5,5 centimetara, a širokim jedan centimetar, tri puta porezao po vratu. Kada je ovaj počeo vikati 'upomoć' pobjegao je iz sobe. Pacijent je zadobio lake tjelesne ozljede u vidu višestrukih otvorenih rana vrata, piše Zadarski.

"Tablete sam pljuvao"

"Tu noć nisam uopće spavao. Tablete sam pljuvao, nisam ih htio piti jer sam bio previše sediran, umrtvljen. U bolnici su mi radili pritisak zbog mog štrajkanja tabletama. Ne sjećam se da sam tehničaru rekao da sam to napravio samo da napustim bolnicu i idem u zatvor, no činjenica je da sam htio napustiti bolnicu. Davali su mi neke jake injekcije, pa sam izgubio pamćenje ", kazao je 29-godišnjak na sudu.

Pacijenta kojeg je napao je upoznao u bolnici i nisu bili u svađi, navodi i dodaje da je bio gladan, a da mu je pacijent dugovao neke novce. Razljutilo ga je što mu pacijent nije dao hrane.

Imao nožić za kruh i dva skalpela

"Imao sam nožić za rezanje kruha i dva skalpela. Jedan skalpel mi je ostao zalijepljen ispod ladice na stolu u sobi. On me prijavio da imam oštre predmete, sve sam to bio pobacao, ali mi je ostao jedan skalpel koji nije pronađen u pretresu, pa me netko podsjetio da ga imam", rekao je 29-godišnjak i dodao da se u zatvoru osjeća puno smirenije.

Njegov odvjetnik Siniša Katuša je zatražio njegovo oslobađanje od odgovornosti i kaznenog djela.

Zastupnik optužbe Ivica Škara smatra kako se 29-godišnjak mora osuditi na bezuvjetnu zatvorsku kaznu uz obavezno psihijatrijsko liječenje jer je riječ o višestrukom recidivistu.

Sutkinja Dijana Grancarić najavila je donošenje presude za četvrtak.