Ako odgovorite na propuštene pozive s pozivnih brojeva +224 Gvineja, +225 Obala Bjelokosti, +216 Tunis, mogli biste imati neočekivane troškove.

Splitska policija poslala je upozorenje građanima da ne odgovaraju na propuštene pozive s brojeva počinju s +216, +224 i +225 jer ih to može koštati s obzirom na to da su to brojevi iz Afrike. Savjetuju građanima da se slobodno obrate svome operateru da im provjeri broj ako im se čini sumnjiv.

"Tijekom jutra dobili smo nekoliko prijava građana koji su naveli da su zaprimili pozive s nepoznatih brojeva koji počinju s +216, prilikom čega korisnicima ostaje obavijest o propuštenim pozivima.

Pozivanje brojeva koji počinju s +224xxxxxxx, +225xxxxxx i +216xxxxxx može rezultirati neželjenim troškovima jer navedeni brojevi spadaju u ZONU 2 ( Afrika) tj. pripadaju državama +224 Gvineja, +225 Obala Bjelokosti, +216 Tunis.

Savjetujemo građanima da ne odgovaraju na ovakve i slične pozive.

Ako im je telefonski broj s kojeg je stigao poziv ili poruka nepoznat, slobodno neka se obrate svome operateru te provjere navedeni broj", priopćila je splitska policija.