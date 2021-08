Na čelu dilerskog lanca u šibenskom zatvoru bio je zaposlenik Ministarstva pravosuđa, točnije Zatvora u Šibeniku.

Šibenska policija objavila je da su u suradnji sa zaposlenicima Zatvora u Šibeniku dovršili kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjakom, 30-godišnjakom, 26-godišnjakinjom, 32-godišnjakom i 36-godišnjakom zbog sumnje da su počinili kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te nedozvoljenog posjedovanja, nabave i izrade oružja ili eksplozivnih tvari.



Utvrđeno je da se 51-godišnjak, kao zaposlenik Ministarstva pravosuđa i uprave, Zatvora u Šibeniku, od 1. svibnja do 22. kolovoza u Šibeniku dogovorio s 30-godišnjakom koji izdržava zatvorsku kaznu, da će mu dostavljati drogu u zatvor radi daljnje preprodaje, a s namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi za obojicu.



Zatvorenik je potom komunicirao putem mobitela s ostalo troje prijavljenih te od njih nabavljao drogu i(li) mobitele, a oni bi potom naručeno dostavljali zaposleniku zatvora. On bi potom to unio u prostorije zatvora i u najpogodnijem trenutku predao 30-godišnjaku.



U ukupno devet utvrđenih situacija u kojima je unio drogu i mobilne telefone u zatvor, 51-godišnjak je zatražio i ukupno dobio 13 tisuća kuna.



U pretrazi spavaonica zatvorenika kod 30-godišnjaka, kao i kod drugih zatvorenika, pronađeno je i privremeno oduzeto 15,3 grama bruto težine hašiša, 2,9 grama bruto težine marihuane, pet komada zamotanih cigareta s marihuanom, 18 tableta te šest mobilnih telefona s pripadajućim punjačima.



Pretragom obiteljskih kuća i stanova svih osumnjičenika pronađeno je i oduzeto 9,5 grama bruto težine marihuane, digitalna vaga, 60.100 kuna, 750 eura, automatska puška cal. 7,62x25 sa spremnikom i 118 komada streljiva te poluautomatski pištolj cal. 7,62x25 s tri spremnika i 45 komada streljiva.



Svi osumnjičeni su, osim 30-godišnjaka koji se već nalazi na izdržavanju kazne zatvora, predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske uz kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.