Žestoke kazne - do 120 dana zatvora, trajno oduzimanje vozila, 87 tisuća kuna i dvije godine zabrane vožnje - prijete 28-godišnjaku koji je policiji kod Ivanca automobilom pokušao pobjeći, no uhvaćen je te mu je, uz 2.66 promila alkohola, utvrđen i niz drugih prometnih prekršaja, koje je činio i ranije.

Iz varaždinske policije u ponedjeljak su priopćili da su u noći sa subote na nedjelju u mjestu Koretinec pokušali zaustaviti automobil, no vozač je to odbio i nastavio voziti.

Policajci su se za njim dali u progon i uspjeli ga zaustaviti u obližnjem Čalincu, a nadzorom mu je utvrđen niz prometnih prekršaja, istovrsnih onima koje je činio i ranije.

Vozio je iako mu je istekao rok važenja prometne dozvole i obaveznog osiguranja vozila te pod utjecajem 2.66 promila alkohola.

Utvrđeno je i da je vozio prije stjecanja prava na upravljanje i u vrijeme kad mu je izdano rješenje o zabrani polaganja vozačkog ispita zbog prethodno akumuliranih negativnih prekršajnih bodova.

Pošto su pretpostavljali da će nastaviti kršiti prometne propise te s obzirom da je višestruki počinitelj istovrsnih prekršaja (recidivist), uhićen je i doveden na varaždinski Općinski sud gdje mu je nakon saslušanja određeno zadržavanje do deset dana.

Također, privremeno mu je oduzeto vozilo s prijedlogom trajnog oduzimanja.

Uz to, 28-godišnjaku prijeti i izricanje ukupne novčane kazne do 87.000 kuna i one zatvorske do 120 dana, kao i izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do dvije godine.