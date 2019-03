Osam hrvatskih državljana osumnjičeno je da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, ubojstva u pokušaju, teške tjelesne ozljede i oštećenja tuđe stvari.

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv osmero hrvatskih državljana, a sumnjiči ih se za počinjenje najtežih kaznenih djela u sastavu zločinačkog udruženja, priopćili su MUP i DORH.



"Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 34-godišnjak, u cilju preuzimanja kontrole i vodeće uloge u krijumčarenju i preprodaji droge na širem splitskom području, odnosno protupravnog pribavljanja znatne imovinske koristi stečene preprodajom droge, u zajedničko djelovanje povezao sedam osoba u dobi od 20 do 38 godina, nakon čega su nabavljali razne vrste oružja i streljiva, kojim su pokušali usmrtiti pripadnike drugih zločinačkih udruženja i oštetiti njihovu imovinu, te u cilju upozorenja i zastrašivanja teško ozlijedili i pripadnika vlastitog zločinačkog udruženja", naveo je MUP u priopćenju.



34-godišnjaka sumnjiče, da je u dogovoru s 38-godišnjakom i 29-godišnjakom, 13. studenog 2018. na području Splita u vozilo ugurao 21-godišnjaka, kojeg su zatim tjelesno napali i nanijeli mu teške ozljede glave. Prilikom pretrage, kod 34-godišnjaka je pronađen pištolj „Glock“ sa streljivom.

29-godišnjaka se također sumnjiči da je 25. prosinca 2018. u ulici Stjepana Radića u Solinu, iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u 29-godišnjeg pripadnika drugog zločinačkog udruženja, s namjerom da ga usmrti, a nakon čega je 2/3. veljače 2019. u mjestu Trolokve, s ciljem zastrašivanja iste osobe, vatrenim oružjem oštetio osobno vozilo Mercedes parkirano u blizini njegove kuće.

Osim toga, sumnjiči ga se i za oštećenje osobnog vozila 38-godišnjeg pripadnika drugog zločinačkog udruženja, počinjeno 26. siječnja 2019. u Okrugu Gornjem.

"Nakon što je prethodno nabavio streljivo, iz vatrenog oružja ispalio je 18 hitaca u parkirano osobno vozilo Mercedes. Nadalje, utvrđena je osnovana sumnja i da su 29-godišnjak, 34-godišnjak i 26-godišnjak 23. siječnja 2019. dogovorili i isplanirali kako će, radi osvete, usmrtiti jednu osobu i to vatrenim oružjem koje su prethodno nabavili 34-godišnjak i 29-godišnjak. U namjeri pronalaska i usmrćivanja osobe nisu uspjeli.



Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je i osnovana sumnja da su 29-godišnjak, 38-godišnjak, 21-godišnjak, 23-godišnjak, 20-godišnjak i 22-godišnjakinja, po prethodnom dogovoru i planu, 5. ožujka 2019. u Kaštel Sućurcu pokušali usmrtiti 28-godišnjeg pripadnika drugog zločinačkog udruženja, i to na način da su, nakon detaljno razrađenog zajedničkog plana i pozivanja oštećenog na dogovoreno mjesto, do njega došli 29-godišnjak i 21-godišnjak, kojom prilikom je 29-godišnjak u 28-godišnjaka, koji se nalazio u osobnom vozilu BMW, ispalio više hitaca, u namjeri da ga usmrti", navodi se u priopćenju.

Policija je protiv navedenih osoba podnijela kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, dok su oni predani pritvorskom nadzorniku.