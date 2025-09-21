Pucnjava u Zagrebu: Napadač ispalio više hitaca na obiteljsku kuću

Policija je zbog pucnjave u kojoj su meci u noći probili prozore i ulazna vrata obiteljske kuće u Novom Zagrebu imala posla prije 10 dana, a u nedjelju je izvijestila o još jednom opasnom incidentu u Novom Zagrebu.

U oba slučaja riječ je o nepoznatom napadaču, a treba reći da se ne navodi nikakva moguća povezanost.

Nepoznati je počinitelj u subotu 20. rujna oko 5:45 u mjestu Mala Mlaka, u Malomlačkoj ulici, prišao obiteljskoj kući u vlasništvu 39-godišnjaka i 41-godišnjakinje te je iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u smjeru kuće.

Meci su pogodili zapadni dio kuće te probili prozor i zaustavili se u potkrovlju kuće u kojoj su se u tome trenutku nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, poručila je policija.