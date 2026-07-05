Nakon pucnjave u Čakovcu, velika potraga za osumnjičenim napadačem. Policija upozorila građane: "Ne približavajte mu se!"

Nakon subotnje pucnjave u Čakovcu, u kojoj su teško ozlijeđene dvije osobe, policija i dalje intenzivno traga za osumnjičenim koji se nakon događaja udaljio s mjesta pucnjave.

Na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca u subotu, 4. srpnja, nešto prije četiri sata, počinjena su kaznena djela pokušaja ubojstva i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.



Za muškarcem, kojeg je policija ranije prijavljivala, a koji se dovodi u vezu s navedenim kaznenim djelima, intenzivno se traga, potvrdila je međimurska policija, koja je, ističu, u stalnoj koordinaciji s nadležnim Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu i poduzima sve zakonom propisane mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja.

Policija muškarca s fotografije sumnjiči da ima veze s pucnjavom u Čakovcu 4. srpnja i moli pomoć građana Foto: PU međimurska



Županijsko državno odvjetništvo policiji kontinuirano izdaje potrebne naloge i odobrenja za provođenje dokaznih i drugih zakonom propisanih radnji, čime se osigurava nesmetano, zakonito i učinkovito provođenje kriminalističkog istraživanja te intenzivne potrage za počiniteljem.



Građani koji raspolažu saznanjima koja bi mogla pridonijeti njegovu pronalasku ili uoče osobu s fotografije, pozivaju se da o tome bez odgode obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192.



Policija je također upozorila da ako uočite traženu osobu, radi vlastite sigurnosti, nemojte joj se približavati niti s njom ostvarivati kontakt, već o tome odmah obavijestite policiju.