Najavljena nagodba zadarskog poduzetnika Rene Sinovčića s Uskokom nije postignuta pa je na zagrebačkom Župaijskom sudu za 14. prosinca najavljen početak suđenja zbog optužbi da je nezakonito "zaradio" u predstečajnoj nagodbi, izvlačeći novac iz medijske kuće VOX i NK Zadra.

Sinovčićeva odvjetnica Ivana Binički Ložnjak kazala je da su razgovori oko nagodbe bili konstruktivni, ali da su se obrana i Uskok "razišli oko nekih bitnih pitanja". Zamjenik ravnateljice Uskoka Krešimir Ostrogonac izjavio je da se na suđenju koje počinje 14. prosinca očekuje ispitivanje oko 150 svjedoka kao i provođenje drugih dokaza.

I on je potvrdio da je Sinovčićeva obrana zatražila pregovaranje o nagodbi, no ona nije postignuta. Sinovčić je, pak, kazao da je žrtva lažnih svjedočenja osoba koje je na to tjerala policija kako bi se napravio "Reno slučaj".

"Od danas počinje nogometna utakmica u pravom smislu i od danas imam aktivnu obranu. Tri godine sam puštao da pljuju po meni, međutim nećemo sad ništa prepustiti slučaju", rekao je Sinovčić. Kazao je i da vjeruje u hrvatski sud, ali ne i u dijelove zadarske policije koja je, kako tvrdi, svjedoke prisiljavala na lažne iskaze. Ustvrdio je i da mu svakodnevno ljudi prilaze i u suzama tvrde da su morali lažno svjedočiti jer bi u suprotnom bili zatvoreni. "

Predstečajna nagodba napravljena u duhu zakona, reprogram dan i drugima

"Predstečajna nagodba je napravljena kao i svaka druga u Hrvatskoj, u duhu zakona. Znači reprogram je dan meni kao i svakom drugom", izjavio je Sinovčić koji tvrdi da je u NK Zadar ulagao svoj novac. Optužnica u tzv. aferi Ribar potvrđena je u studenome prošle godine. Uskok u njoj, osim Sinovčića, tereti bivšeg pročelnika zadarske Porezne uprave Vjekoslava Jurlinu, njegovu nasljednicu Stoju Mučaji, poreznike Željana Pejkovića, Marka Lozančića i Irenu Anić te bivše direktore NK Zadra Novicu Erlića i Dalibora Zebića.

Za razliku od optuženika koji sve poriču, Uskok tvrdi da je u predstečajnoj nagodbi Sinovčićeve medijske kuće VOX, ali i iz NK Zadra izvučeno preko 120 milijuna kuna. Sinovčić je u javnosti poznat kao bivši nogometni sudac, vlasnik nekoliko zadarskih medija (televizije Vox, tjednika Vox i Zadarskog regionala), ali i član Gradskog vijećnika u koje je izabran kao nositelj nezavisne liste koju je okupio nakon izlaza iz HDZ-a.

Prije desetak godina bio je svrstavan na popise najbogatijih Hrvata, a nazivalo ga se i "kraljem ribe na Jadranu" te nogometnim sucem s presudnim utjecajem u Hrvatskom nogometnom savezu. Također mediji su ga dovodili u vezu i s lažiranjem utakmica. (Hina)