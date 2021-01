Na rivi u Splitu pronađen je leš mačke na vezištu brodova. Policijska je istraga u tijeku te se utvrđuju okolnosti događaja.

Lokalni dalmatinski medij objavio je vijest da je na vezištu za brodove, na rivi u Splitu, pronađen leš životinje. Isprva se mislilo da je netko objesio psa i mučio ga dok se nije utopio. Jedan je čitatelj o svemu obavijestio odjel za komunalno gospodarstvo i udrugu za zaštitu životinja, piše Dalmacija danas.

No policija nam je potvrdila da je u tijeku istraga te informacija i poznatih okolnosti zasad nema. Djelatnik splitskog odjela udruge za zaštitu životinja AS-EKO rekao je da je riječ o velikoj mački, a ne o psu, kako se nagađalo. Ne zna se je li mačka sama upala u more i zaglavila, je li uginula pa ju je more izbacilo na vezište ili je ubijena, govori djelatnik.

Također, nezahvalno je špekulirati kako je došlo do tragičnog događaja te će se nakon policijske istrage znati detalji.

''Postupajući po zaprimljenoj dojavi, utvrđeno je da je Komunalno redarstvo Grada Splita zaprimilo dojavu jučer oko 18 sati te su izvijestili tvrtku AS-EKO, ovlaštenu za uklanjanje i zbrinjavanje leševa životinja, čiji su djelatnici izišli na mjesto pronalaska, utvrdila da se radi o uginuloj mački te je leš uklonjen. O okolnostima tog događaja u tijeku je kriminalističko istraživanje'', izvijestili su iz policije.