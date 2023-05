Nakon policijske potjere u Zagrebu u nedjelju u večernjim satima policija je uhitila muškarca koji je vozio pod utjecajem alkohola, a oglušio se na signaliziranje policije da se zaustavi.

Tijekom redovne kontrole prometa u nedjelju oko 22 sata policajci su 46-godišnjem vozaču osobnog automobila zagrebačkih registracijskih oznaka signalizirali da zaustavi svoje vozilo, na što se on oglušio i nastavio dalje.

Policajci su ga ubrzo zaustavili i prepriječili mu put, no on se i tada oglušio na njihove signale i pozive te je počeo trčati.



No policija ga je uhvatila i koristeći sredstva prisile privela, a tijekom dana bit će prepraćen na sud zbog prekršaja, kazali su za DNEVNIK.hr iz zagrebačke policije.

Drama kod studentskog doma na Jarunu: Policija lovila muškarca i uhitila ga

Potjera na Ipsilonu: Vozač se okrenuo u tunelu, bježao policiji i bacao stvari, hospitaliziran je

Naveli su i da je kod muškarca utvrđena prisutnost alkohola u krvi, i to iznad jednog promila.