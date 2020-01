U dvije banke u Slavonskom Brodu krajem prošle godine otkrivene su lažne novčanice od 500 eura, 500 kuna i 10 eura koje su uplaćene prilikom uplate na račun te iz pošiljke uplaćene na naplatnim postajama na autocesti A3.

Zbog sumnje u originalnost novčanice su izdvojene i poslane na vještačenje te je utvrđeno da se radi o krivotvorinama. Policija traga za osobama koje bi imale veze s njihovom izradom i puštanjem u optjecaj.

Iz Policijske uprave brodsko-posavske napominju kako su lani zaprimili i nekoliko dojava o lažnim, tzv. filmskim novčanicama.

Lažne novčanice od 10 i 20 eura na sebi imaju ispisano sitnim štampanim slovima "THIS IS NOT LEGAL, IT IS TO BE USED FOR MOTION PROPS", dok novčanice od 200 i 500 eura na sebi imaju ispisano sitnim štampanim slovima "SOUVENIR PRODUCTION".

S obzirom na pojavu lažnih novčanica, policija moli građane da obrate pozornost na spomenute detalje prilikom kupoprodaje ili razmjene novčanica od 10, 20, 50, 100, 200 i 500 eura kako ne bi prilikom transakcije bili oštećeni.