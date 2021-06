U ponedjeljak, u ranim poslijepodnevnim satima došlo je do slijetanja dvaju osobnih vozila dubrovačkih registarskih oznaka s magistralne ceste D-8 na predjelu Bosanka pokraj Dubrovnika.

Do prometne nesreće je došlo kada je 31-godišnjak, krećući se u pravcu Dubrovnika, vozilom započeo nepropisno pretjecati vozilo ispred sebe, preko pune linije. U istom je trenutku na isti način nepropisno pretjecalo i vozilo kojim je upravljao 30-godišnjak, prilikom čega je došlo do sudara prednjeg desnog dijela vozila 30-godišnjaka i zadnjeg dijela vozila 34-godišnjaka. Zbog sudara je došlo do slijetanja oba vozila u provaliju dubine 30 metara.

U prometnoj nesreći teže ozljede zadobio je stariji vozač, koji je zadržan na liječenju u dubrovačkoj bolnici, dok je mlađi vozač zadobio lakše tjelesne ozljede te je, nakon ukazane liječničke pomoći, pušten na kućnu njegu.

VIDEO Nesreća u Pirovcu: Maloljetnici se skuterom zabili u baku s unucima pa pobjegli

Crni vikend na cestama, izgubljeno šest života: Poseban apel upućen onima na dva kotača - "Nitko nije našao život na cesti pa ga tu ne treba ni ostaviti"

Oba vozača su prekršajno sankcionirana po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Spomenuti 30-godišnji sudionik ove prometne nesreće je recidivist prometnih prekršaja kojem je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.