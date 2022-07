Dvije osobe uhićene su u Hrvatskoj zbog sumnje na subvencijske prijevare i zlouporabu položaja i ovlasti. Riječ je o Tomislavu Tolušiću i Željku Ferencu za koje Ured europskog tužitelja traži određivanje istražnog zatvora.

Ured europskog tužitelja i hrvatsko Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) objavili su detaljno priopćenje o svemu što se stavlja na teret Tomislavu Tolušiću, bivšem ministru poljoprivrede u Vladi Andreja Plenkovića, te Željku Ferencu, službeniku Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Oni su obojica dan ranije uhićeni, ispitani i predani u pritvor.

Bivšeg Plenkovićeva ministra Ured europskog javnog tužitelja tereti da je nezakonito izvlačio europski novac tako što je varao da bi dobio subvencije i poticao na zlouporabu položaja i ovlasti. Još novih detalja oko svega vezano uz način prijevare u sklopu kaznenih djela koja se dvojcu stavljaju na teret objavili su jutros, ne navodeći imena, Ured europskog tužitelja i MUP.



Tomislav Tolušić - 1 Foto: DNEVNIK.hr



Osječki policajci iz Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u koordinaciji s Uredom europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom hrvatskih državljana (1979. i 1961.) zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta i to: kaznena djela subvencijske prijevare, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te zlouporabu položaja i ovlasti, objavili su Ured europskog tužitelja i MUP.



Za 43- godišnjaka se sumnja da je počinio dva kaznena djela: subvencijsku prijevaru i poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti i to od svibnja 2020. do ožujka 2022. godine, dok se za 61-godišnjaka se sumnja da je počinio kazneno djelo protiv službene dužnosti zlouporabom položaja i ovlasti.



Mislav Bago o uhićenju Tomislava Tolušića: "Plenković ima veliki problem, radari su mu loši..."



Naime, kako se navodi u priopćenju, ''nakon objave javnog natječaja državne agencije za dodjelu sredstava iz Europskog garantnog fonda, osumnjičeni 43-godišnjak je kao vlasnik OPG-a podnio prijavu za odobravanje ulaganja u sektor vina za svoj projekt vrijednosti 4.659.766,79 kuna, od čega prihvatljiva ulaganja iznose 4.341.158,64 kune, a traženi iznos potpore koji predstavlja 50 posto iznosa prihvatljivog ulaganja, 2.170.579,32 kuna''.



Potpora se, objašnjavaju, isplaćuje kao refundacija troškova upotrijebljenih za financiranje prijavljenih projekata i propisano je da podnositelji prijava u okviru javnog natječaja moraju dokazati da posjeduju dostatne financijske resurse za financiranje projekata koje prijavljuju, a financiranje prijavljenih projekata sredstvima kojima se ne može dokazati legalno porijeklo nije dozvoljeno.



Unatoč tome, ''osumnjičeni 43-godišnjak je s ciljem dokazivanja da posjeduje financijske resurse iz vanjskih izvora financiranja i time stvaranja privida namjere transparentnog financiranja projekta, na više mjesta u prijavi neistinito naveo da ima osiguran kredit financijske institucije u kompletnom iznosu vrijednosti projekta kojim financirati projekt. U tu svrhu je priložio i pismo namjere jedne banke, iako u ime OPG-a nije, a niti je imao namjeru banki podnijeti zahtjev za odobrenjem kredita. Naime, sumnja se da je sredstva za financiranje projekta namjeravao osigurati novcem čije se zakonito porijeklo dijelom ne može dokazati''.



Na temelju tih dokumenata državna agencija mu je odobrila projekt i dobio je potporu u iznosu od 2.510.512,22 kuna.



Milanović o odlasku Marića i uhićenju Tolušića: "Ne znam kako ti ljudi u HDZ-u spavaju, vjerojatno kao u Moskvi ’38"



Nakon toga, navodi se dalje u priopćenju, ''u listopadu 2020. ispred OPG-a državnoj agenciji je podnio zahtjev za promjene za ulaganja u sektoru vina. Zatražio je promjene koje se odnose na manje izmjene prijavljenog projekta, iako su u međuvremenu, suprotno navodima u prijavi državnoj agenciji, na račun OPG-a on osobno, ali i drugih osoba, na ime pozajmica uplaćena sredstva za financiranje projekta čije se porijeklo dijelom ne može dokazati''.



Tada državnoj agenciji nije dostavio podatak da je sredstva za financiranje projekta u međuvremenu osigurao navodnim pozajmicama, niti je u tu svrhu agenciji dostavio odgovarajuće ugovore o pozajmicama, kojim bi dokazao izvor sredstava za financiranje projekta.



Nakon toga je državna agencija donijela novu odluku kojom je iznos odobrene potpore izmijenjen na 2.973.905,92 kuna, a temeljem tih odluka mu je odobrena i isplaćena potpora od 1.508.505,59 kuna te u ožujku 2022. godine još 1.418.822,92 kuna. Tako je njegov OPG ostvario nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 2.927.328,51 kuna, oštetivši time Europski garantni fond.



VIDEO Tolušića ispitali europski tužitelji, otkriveni novi detalji za što ga se tereti



Nadalje, sumnja se da je 43-godišnjak počinio subvencijsku prijevaru te kazneno djelo poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, dok se za 61-godišnjaka sumnja da je počinio kazneno djelo protiv službene dužnosti zlouporabom položaja i ovlasti i to u periodu od travnja 2021. do ožujka 2022. godine.



Naime, ''nakon što je u lipnju 2021. godine objavljen još jedan natječaj (provedba podmjere za potpore) vezan uz podizanje novih i/ili restrukturiranje vinograda, a koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog poljoprivrednog fonda u omjeru od 85 posto, osumnjičeni 43-godišnjak je lažno prikazao činjenice o korištenju određenih parcela i njihovom stanju, odnosno lažno je prikazao da obrađuje određene parcele, iako ih je stvarno obrađivala druga osoba, a u nekim slučajevima se radilo o oranici, iako je vinograd već bio posađen''.



Sve navedeno je napravio kako bi formalno ispunio uvjete prihvatljivosti iz natječaja.



Nakon toga ''osumnjičeni 61-godišnjak, zaposlenik tijela državne uprave, u dogovoru i na traženje 43-godišnjaka, kod odlučivanja po navedenom zahtjevu dao je pozitivno mišljenje na dostavljeni elaborat, temeljem kojega je 43-godišnjak u ime OPG-a podnio prijavu na natječaj ukupne vrijednosti 2.342.876,33 kune, a koji zahtjev je u daljnjem postupku Agencija za plaćanje u poljoprivredi odbila - i to slijedom saznanja o postojanju već zasađenih nasada vinove loze na lokacijama čestica te drugih uočenih nepravilnosti i nejasnoća u dostavljenom projektu''.



"Špic papak" ministar: Sam je sebi postavljao spomen-ploče, a pokušali su ga osramotiti slikama s prostitutkom



Dakle, ''osumnjičeni 43-godišnjak je, s ciljem da za sebe ostvari državnu potporu velikih razmjera iz sredstava Europske unije, davatelju državne potpore dao netočne podatke o činjenicama o kojima ovisi donošenje odluke te je također drugu osobu s namjerom potaknuo da kao službena osoba iskoristi svoj položaj i time drugome pribavi korist, dok je 61-godišnjak kao službena osoba iskoristio svoj položaj i time drugome pribavio korist'', zaključuje se u priopćenjima Ureda europskog tužitelja i MUP-a.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su osumnjičene predali pritvorskom nadzorniku, a kaznenu prijavu su dostavili Uredu europskog javnog tužitelja u Republici Hrvatskoj.