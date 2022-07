Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago komentirao je uhićenje bivšeg ministra i potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića.

Uhićenje bivšeg ministra i potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića prolomilo se Markovim trgom. Oporba je zaključila kako je svim uhićenim ministrima zajedničko to što ih je birao Andrej Plenković. Na uhićenje bivšeg ministra Tolušića premijer Andrej Plenković odgovorio je tek šturo. "Nisam imao pojma o tome ništa", kratko je poručio.

Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago odgovorio je na pitanje je li ovakav razvoj događaja bio očekivan.

"Nama novinarima zapelo je za oko da se Tolušić, kada je otišao s pozicije ministra prijavio za tu "vinsku omotnicu". On je bio ministar poljoprivrede u Ministarstvu koje je dijelilo te vinske omotnice, odnosno novac iz EU fondova. Na čelnom mjestu tijela koje je to odobravalo bio je čovjek iz Virovitice kojega je on postavio. Iz aviona je bilo jasno da je tu nešto suspektno", rekao je Bago u Dnevniku Nove TV.

Bago ne razumije "pomanjkanje socijalne inteligencije Tomislava Tolušića" i to što "nije očekivao da će netko to propitivati".

"Ne znamo što se tu još valja. Zasigurno je Tolušić trebao biti zadnji koji bi se prijavio za novac iz EU-a, s obzirom na mogući sukob interesa i činjenice da je on postavio sve ljude u Ministarstu koji su to odobravali", rekao je Bago.

Na pitanje je li ovo još jedan kadrovski poraz za premijera Andreja Plenkovića, odgovara: "Apsolutno. On nije naslijedio Tomislava Tolušića, on je bio u Vladi Tihomira Oreškovića. Andrej Plenković ima veliki problem kadroviranja, njegovi radari su očito vrlo loši. On mora raditi na tome. Možda ima novu taktiku da su novi ministri izvan HDZ-a pa na taj način pokušava spriječiti moguću blamažu ako bi došlo do sljedećih uhićenja ili istraga u njegovom kabinetu", zaključio je Bago.

