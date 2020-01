Početkom 2016. godine mladu je policajku njezin šef seksualno uznemiravao. Ona je sve prijavila i slučaj je došao na sud. Iako je utvrđeno da je došlo do seksualnog uznemiravanja, policajac je oslobođen jer se to dogodilo samo – jednom.

U noći s 22. na 23. veljače 2016. godine nekoliko policijskih patrola čuvalo je granicu između Srbije i Hrvatske. U jednom od patrolnih automobila događalo se seksualno uznemiravanje mlade policajke. Njezin šef upucavao joj se, dodirivao je, pokušavao poljubiti iako se opirala, nudio joj spolni odnos.

Sud je utvrdio da se sve to zaista tako dogodilo, no seksualno uznemiravanje dogodilo se samo jednom pa je sud ocijenio kako prema odredbama Kaznenog zakona – nije kažnjivo, stoji u presudi do koje je došao Telegram.

Policajac optužen za seksualno uznemiravanje u međuvremenu je umirovljen, a policajka i dalje radi. Razočarana oslobađajućom presudom, odustala je od žalbe i daljnjeg kaznenog progona bivšeg šefa. Njezinu kaznenu prijavu prvo je odbacilo državno tužiteljstvo, a kad je sama podnijela optužnicu, ona je potvrđena na sudu, no bez kazne za počinitelja.

"Spustio je svoje sjedalo u ležeći položaj. Tražio je da ja učinim isto. Pojačao je grijanje u automobilu i rekao mi da skinem jaknu ako mi je vruće. Nagnuo se prema meni i dirao me po lijevoj nozi, po bedru. Hvatao me za koljeno i pričao mi da je bivši specijalac. Stalno sam micala njegove ruke i tražila ga da prestane. No on me uhvatio za bradu i pokušao me poljubiti. Ponovno sam mu rekla da prestane. On je uzvratio da ima vremena do šest sati ujutro. Naglasio je da je uporan i da dobije sve što želi. Kada nisam više znala kako da se obranim, izašla sam iz auta. Bila sam vani desetak minuta. Onda je i on izišao i rekao mi da se vratim unutra i da će me prestati dirati", opisala je policajka.

Vratila se u automobil, a nakon toga njezin je šef zaspao. Kad se probudio, seksualno uznemiravanje se nastavilo. "Govorio je kako on redovito vara ženu i da su njemu sve žene lijepe. Rekao je i kako ga zanima je li p*** uska ili široka te kako bi moje s*** stajale u njegovoj ruci. Tvrdio je kako je uvjeren da i meni fali seks dok sam na terenu, kao i da ću se pokajati ako ne budem imala spolni odnos s njim. Ispitivao me o veličini grudnjaka, govorio da mu se sviđa moja boja kose i očiju. Tražio me da mu pokažem svoje tijelo. To je potrajalo sve do šest sati ujutro", ispričala je policajka.

Po povratku u postaju sve je prijavila svom neposrednom rukovoditelju, obaviješteni su policijski službenici koji postupaju u takvim situacijama. Prijavljeni policajac na sudu je sve negirao tvrdeći da je oženjen i otac četvero djece. "Te večeri mi je rekla da joj je drugi kolega nudio spolni odnos. Ostalo vrijeme razgovarali smo o obiteljima i bračnim problemima. Bili smo četiri-pet sati u automobilu i moguće je da sam ju koji put slučajno dodirnuo", kazao je policajac optužen za seksualno uznemiravanje.