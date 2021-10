Čak 22 prekršaja iz Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu otkriveno je u Lici u akciji nadzora prometovanja teretnih vozila i autobusa.

Lički policajci su na autocesti A-1 kod Jadove zaustavili teretni automobil požeške registracijske oznake kojim je upravljao 42-godišnji hrvatski državljanin.



Kontrolom njegove kartice u vremenu od 13. rujna do 11. listopada 2021. godine utvrđeno je ukupno 22 prekršaja iz Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (skraćenje dnevnog odmora, skraćenje tjednog odmora, prekoračenje vremena neprekidne vožnje, prekoračenje dnevnog vremena vožnje, prekoračenje noćnog vremena vožnje, prekoračenje tjednog vremena vožnje).



Također su 22 prekršaja utvrđena i pravnoj osobi sa sjedištem u Požegi, te 22 prekršaja odgovornoj osobi u pravnoj osobi.

Propisane kazne za vozača su od 12.600 do 29.400 kuna, za odgovornu osobu od 21.000 do 42.000 kuna, a za pravnu osobu od 56.000 do 119.000 kuna.

Vozaču će biti dostavljene obavijesti o počinjenom prekršaju, dok će protiv pravne i odgovorne osobe biti podneseni optužni prijedlozi nadležnom sudu.



Akcija nadzora prometovanja teretnih vozila i autobusa u utorak, 12. listopada od 10 do 15 sati provedena je i na autocesti A3, Zagreb-Lipovac, a uz policijske službenike sudjelovali su i djelatnici Centra za vozila Hrvatske (s mobilnom Stanicom za tehnički pregled vozila) koji su pregledali 10 vozila i kod njih utvrdili tehničku neispravnost.



Djelatnici Uprave prometne inspekcije Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture kontrolirali su tri teretna automobila i utvrdili dva prekršaja po Zakonu o radnom vremenu obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu te šest prekršaja po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, a prekontrolirana su ukupno 84 radna dana iz tahografa.



Djelatnici Hrvatskih cesta su izvršili kontrolu dva teretna vozila te su utvrdili jednu neispravnost - riječ je o pretovaru.

Tijekom nadzora kontrolirano je 36 vozila -18 teretnih vozila, 16 osobnih automobila i još dva ostala vozila, od čega je prekontrolirano ukupno 588 radna dana iz tahografa.



Policijski službenici su na nadzornom punktu utvrdili šest prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometna na cestama, devet prekršaja iz Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, te su iz prometa isključili jedno teretno i jedno priključno vozilo sa kojih su privremeno oduzete registarske pločice.



U razdoblju od 11. do 17. listopada u organizaciji europske mreže prometne policije ROADPOL na području Policijske uprave primorsko–goranske provodi se pojačani nadzor teretnih automobila i autobusa.

U posljednje vrijeme zabilježeno je učestalo događanje prometnih nesreća s teretnim vozilima, kojima su uzrok neprilagođena ili nepropisna brzina, kao i ne držanje sigurnosnog razmaka između vozila. Navedeno u kombinaciji s distrakcijom i ne korištenjem sigurnosnog pojasa često dovodi do teških posljedica. Stoga je poseban naglasak tijekom nadzora bio usmjeren na korištenje sigurnosnog pojasa i mobitela te brzinu kretanja teretnih vozila.



U sklopu akcije 12. listopada, na prometnicama na području Policijske uprave primorsko-goranske kontrolirano je 129 teretnih vozila, od kojih je kod 64 utvrđen prekršaj. Kod nekih je zabilježeno i više prekršaja tako da je od spomenutih 64 vozila, utvrđeno ukupno 76 prekršaja.



Iz prometa je zbog lakše tehničke neispravnosti vozila isključeno 11 teretnih vozila te je kod njih osam utvrđena teža tehnička neispravnost vozila zbog koje je im je zabranjeno daljnje sudjelovanje u prometu.

Kod osam vozača evidentirano je prekoračenje brzine, 12 prekršaja tahografa te dva prekršaja vremena upravljanja. Osim spomenutih, evidentiran je te po jedan pretovar vozila ispod 12,5 tona te iznad 12,5 tona i više. Također su utvrđena dva prekršaja dokumentacije vozača i šest prekršaja dokumentacije vozila. Od 28 ostalih prometnih prekršaja, tu je i osam korištenja mobitela u vožnji te sedam nekorištenja sigurnosnog pojasa.