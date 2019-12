Podignuta je optužnica protiv petnaestorice napadača na Srbe u Uzdolju, priopćeno je iz državnog odvjetništva. Tereti ih se za kaznena djela nasilničkog ponašanja, oštećenja tuđe stvari i nanošenja tjelesnih ozljeda.

Petnaestoricu napadača u dobi od 19 do 28 godina državno odvjetništvo tereti da su 21. kolovoza oko 22:15 s više automobila došli do kafića u Uzdolju (općina Biskupija) znajući da se u njemu nalazi veći broj Srba. U kafiću se pratio televizijski prijenos nogometne utakmice između klubova iz Srbije i Švicarske.

Napadače se tereti da su došli s ciljem da se s njima obračunaju kao građanima srpske nacionalnosti i navijačima nogometnog kluba iz Srbije. Tereti ih se da su potom, svi maskirani fantomkama, majicama i maramama te s raznim drvenim i metalnim predmetima, štapovima i mačetom u rukama ušli u ugostiteljski objekt u kojem su bili vlasnica i osamnaest gostiju, među kojima i djeca, pa su uz razne pogrdne riječi i psovke razbijali inventar te daskama, štapovima i mačetom fizički nasrnuli na prisutne goste, a nakon toga se udaljili u nepoznatom pravcu.

Petero gostiju, među kojima i jedno dijete, zadobilo je tjelesne ozljede (razderotine, ogrebotine, oguljotine i krvni podljevi na područjima glave, leđa, nogu i ruku), a šteta pričinjena vlasnici procjenjuje se na iznos od oko 25.000 kuna. U optužnici je predloženo da se desetorici okrivljenika produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Ako im se dokaže krivica, prijeti im kazna zatvora. Naime, Kazneni zakon za djelo nasilničkog ponašanja predviđa kaznu zatvora u trajanju do tri godine, za oštećenje tuđe stvari predviđena je kazna zatvora do dvije godine, dok je za nanošenje tjelesnih ozljeda iz mržnje predviđena kazna zatvora u trajanju do tri godine.